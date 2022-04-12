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居隔、居檢期滿採檢新制！莊人祥：即日起改做快篩檢測

▲指揮中心12日宣布調整自主健康管理快篩期程，期滿採檢PCR改作快篩。（圖／指揮中心）
▲指揮中心12日宣布調整自主健康管理快篩期程，期滿採檢PCR改作快篩。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-12 14:21:23

今（12）日國內新增551例本土個案，創今年新高，被匡列者與足跡重疊者大增，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，為了加速居家隔離檢疫的檢測結果，即日起居家檢疫和居家隔離期滿前的PCR改為快篩。

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中央流行疫情指揮中心表示，鑒於近期本土疫情升溫，為加速居家隔離及居家檢疫期間檢測結果，及早進行相關防治措施，經考量目前家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達99%，對於有傳染力之個案有高度鑑別力，而且可以自行操作，節省接送醫療院所之時間人力，提升防疫效率；經指揮中心專家會議討論通過，自即日起，原居家隔離及居家檢疫期滿之PCR採檢作業改以快篩方式由民眾自行檢測及回報結果，快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。

▲指揮中心12日宣布調整自主健康管理快篩期程，期滿採檢PCR改作快篩。（圖／指揮中心）
▲指揮中心12日宣布調整自主健康管理快篩期程，期滿採檢PCR改作快篩。（圖／指揮中心）

指揮中心說明，為利實務執行，調整防疫措施如下：

一、居家隔離：
(一) 總共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日(接觸日次日起第10天)、自主健康管理期間第2天及第4天實施，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。
(二) 無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

二、居家檢疫：
(一) 考量國際港埠現行試劑發放作業及Omicron變異株之潛伏期較短等病毒特性，爰檢疫期間第7天之快篩調整為第10天（檢疫期滿前）執行，即於檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。
(二) 尚未進行第7天快篩檢測之檢疫民眾，請延後至第10天執行；已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢疫第10天之快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫所在地之地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。

指揮中心再次強調，隔離及檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

因此即日起居家隔離跟居家檢疫期滿前第10天採檢都改為快篩。

莊人祥說，居家隔離期間除了第零天有一次PCR，再來第5~7天做一次快篩，第10天的PCR改快篩，接下來自主健康管理第2天和第4天都用快篩。

另外，居家檢疫第零天PCR檢測不變，原來是第3天、5天和7天做快篩，現在把第7天快篩移到第10天做，原來第10天PCR改做快篩，只要第10天的居家檢疫或隔離快篩陰姓，才可以解除隔離。

莊人祥也提醒，居隔/居檢及期滿後自主健康管理期間應配合相關檢查、回復簡訊或接受電話詢問健康情形等必要之關懷追蹤機制，違反相關規定者，會依傳染病防治法裁罰，其中居家隔離依第48條、第67條，可裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。另居家檢疫依第58條、第69條,可裁處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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