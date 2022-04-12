急性腸胃炎好發季節 正確洗手為要 莫依賴酒精及乾洗手

我是廣告 請繼續往下閱讀
急性腸胃炎常見噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛或是腹脹等胃腸道症狀。病毒性腸胃炎通常症狀較輕微，除了胃腸道症狀外，往往也會伴隨肌肉痠痛、全身倦怠無力，甚至輕微發燒情況。而細菌性腸胃炎症狀通常比較侷限在腸胃道，病情也較為嚴重，糞便可能會出現血絲黏液狀，及高燒、發冷顫等情形，糞便檢查常會有潛血反應及白血球。
陳建安指出，急性腸胃炎沒有特效藥，症狀輕微者可以補充水分及電解質水，運動飲料建議以1:1的方式跟溫水稀釋使用，若脫水嚴重可能需要住院施行點滴治療。患者不須刻意禁食，應清淡飲食如稀飯、吐司、蒸蛋等，避免油膩、高纖及刺激性的食物。細菌性的腸胃炎可由專業醫生施以抗生素治療。
腸胃炎主要的傳染途徑是糞口傳染，民眾進食、備食或如廁後務必正確洗手。料理菜餚生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食，出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒。
陳建安提醒民眾，絕大多數的腸胃炎只要補充水分及電解質平衡就會自癒，但照顧諾羅及輪狀病毒性腸胃炎的病人，使用酒精乾洗手只可殺死部分細菌，應該用肥皂和自來水正確洗手，才能徹底殺死病菌，達到預防的效果。