急性腸胃炎好發季節 正確洗手為要 莫依賴酒精及乾洗手

高齡 95 歲陳奶奶，因腹瀉 5 天不止並伴隨發燒及腹部絞痛，求診後透過糞便檢驗及培養，檢測為輪狀病毒及沙門氏菌感染。經住院矯正脫水及抗生素治療後痊癒，後續門診追蹤。

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奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安示範正確洗手，「內外夾弓大立脘」能有效預防急性腸胃炎▲（圖／記者林怡孜攝，2022,04,12）

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安表示，急性腸胃炎分為病毒性腸胃炎與細菌性腸胃炎，病毒性腸胃炎常見輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒的感染。台灣諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節為冬天，根據疾病管制署近期的資料統計，今 (111) 年單周 (2 月 20 日至 2 月 26 日 ) 因急性腸胃炎症狀至急、門診就診累計高達 11 萬人次。而細菌性腸胃炎常見的細菌包括大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、和空腸曲狀桿菌等，症狀通常比較嚴重，常常需要住院治療。

急性腸胃炎常見噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛或是腹脹等胃腸道症狀。病毒性腸胃炎通常症狀較輕微，除了胃腸道症狀外，往往也會伴隨肌肉痠痛、全身倦怠無力，甚至輕微發燒情況。而細菌性腸胃炎症狀通常比較侷限在腸胃道，病情也較為嚴重，糞便可能會出現血絲黏液狀，及高燒、發冷顫等情形，糞便檢查常會有潛血反應及白血球。

陳建安指出，急性腸胃炎沒有特效藥，症狀輕微者可以補充水分及電解質水，運動飲料建議以 1:1 的方式跟溫水稀釋使用，若脫水嚴重可能需要住院施行點滴治療。患者不須刻意禁食，應清淡飲食如稀飯、吐司、蒸蛋等，避免油膩、高纖及刺激性的食物。細菌性的腸胃炎可由專業醫生施以抗生素治療。

腸胃炎主要的傳染途徑是糞口傳染，民眾進食、備食或如廁後務必正確洗手。料理菜餚生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食，出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒。