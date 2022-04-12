比金門還大！全國1.7萬公頃土地沒人繼承　價值超過千億

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內政部統計年報顯示，2021年未繼承的土地有1.7萬公頃，較2013年增加近一倍，且未繼承的建物面積更達59.7萬坪，也較2013年增加超過一倍，反映人口老化的趨勢正在加劇，且去年繼承移轉登記6.3萬棟也創下歷史新高。
這些未繼承的不動產的價值驚人，統計至今年4月1日，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,149筆，面積逾315公頃；建物2,425 棟，依111年公告土地現值計算高達808億餘元。
另外新北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有11.4萬筆，面積逾3591公頃，桃園市與台南市也都有超過1千公頃土地無人繼承，統計全台因逾期未辦繼承登記的不動產價值，應該遠遠超過千億元。
曾敬德指出，常見未辦理繼承的原因包括找不到繼承人、繼承人之間意見不合、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。
主管機關建議，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。曾敬德補充，由於房地合一上路後稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間問題與繼承人日後出售的稅務規劃等，建議都先跟專業人士洽詢。