議長盃老寶貝說唱競賽以歌會友促進身心健康

由台南市議會主辦，社團法人台南市灣港照顧關懷協會承辦的「台南市議長盃老寶貝說唱競賽」，今 (4/12) 日早上在安定區新吉里活動中心開唱，比賽分甲、乙組共有 20 位長者報名參賽，讓長輩們踏出原本生活圈，增加與他人互動提升自我價值感。

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比賽邀請福德歌友會指導老師王身安、愛薩客音樂協會指導老師蔡森源及愛薩客音樂協會理事長陳正國等三位老師擔任評審。由「愛薩客音樂協會」志工團薩克斯風許志榮、林美妙、黃義育三位老師吹奏“黑玫瑰、月夜愁、岸壁之母”等懷念老歌開場，場邊也有「以利亞工作坊」幫長輩化妝及灣港志工團的芳療、腳底按摩等免費服務。

台南市議員林志展說，提倡長者正當休閒活動一直以來都是台南市議會長期規劃的目標，只要是對長者有利的活動市議會都全力支持，感謝安定區公所與新吉據點理事長吳政達提供舒適的比賽場所，讓所有長者的生活更豐富、多樣、歡樂、健康過每一天。也期望家中長輩們能走出原本生活圈，增加與他人互動，這也是此次活動的目的及價值。

▲台南市社會局長陳榮枝與得獎長者合影（圖／記者張振興攝，2022,04,12）

比賽中有 2 位高齡 94 歲長者，一位是郭黃玉雲奶奶，愛唱日本演歌，這次唱的是日文歌曲“愛你入骨”，另一位是黃朝村阿公，他為了參加這次比賽，自選演唱歌曲青蚵嫂，每天不斷的自我練習，期待能得到最好成績，讓大家從比賽中看到長輩們使出全力不服輸的比賽，著實讓人感動。