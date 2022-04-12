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福勝亭生日慶！豬排定食149元白飯無限吃　他吃7碗才走

▲福勝亭以日式炸豬排聞名，明（13）日起一連12天舉辦生日慶，推出3款定食限時149元，且都能白飯、味增湯、高麗菜絲無限續用吃到飽。（圖／取自風塵萬里旅人手札）
▲福勝亭以日式炸豬排聞名，明（13）日起一連12天舉辦生日慶，推出3款定食限時149元，且都能白飯、味增湯、高麗菜絲無限續用吃到飽。（圖／取自風塵萬里旅人手札）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-12 15:25:242022-04-12 15:28:45

萬物齊漲的年代，民眾對日常花費更精打細算，業者若是推出省錢優惠，必定吸引眾人目光。專賣日式炸豬排的福勝亭，明（13）日起至4月24日舉辦生日慶，推出3款定食特價149元，且同享白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽，網友直呼划算、比買便當還賺，更釣出大胃王回覆：「我內用都7碗飯起跳。」

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三商餐飲旗下的日式炸豬排「福勝亭」，主打200元有找的定食價位，並可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，被喻為CP值極高的日式餐廳之一。福勝亭明（13）日起至24日舉辦生日慶，一連12天將推出開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食優惠，3款定食原先都是190元，期間限定下殺至149元，且同樣享白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽。

▲福勝亭13日至24日開跑生日慶，網友認為活動很佛心，是吃粗飽首選。（圖／取自官網）
▲福勝亭13日至24日開跑生日慶，網友認為活動很佛心，是吃粗飽首選。（圖／取自官網）
有網友不領情，認為每次總是這3款定食在做優惠，但多數人都覺得定食149元又免加服務費，就能飯、湯吃到飽「很佛心」，附近的便當店隨便買都是百元，尤其雞腿便當120元、魚排便當110元，相比之下活動顯得划算。

還有內行網友分享心得，內用的話除了白飯、味噌湯無限用，還有麥茶能喝，以吃粗飽的條件來說「還行」，至於若是外帶的話，也能請店家幫忙湯、菜、飯多加一份，也有人打趣表示：「高麗菜吃起來，現在菜也很貴」、「很便宜，走到隔壁瓦城吃多一個0。」

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