福勝亭生日慶！豬排定食149元白飯無限吃 他吃7碗才走
萬物齊漲的年代，民眾對日常花費更精打細算，業者若是推出省錢優惠，必定吸引眾人目光。專賣日式炸豬排的福勝亭，明（13）日起至4月24日舉辦生日慶，推出3款定食特價149元，且同享白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽，網友直呼划算、比買便當還賺，更釣出大胃王回覆：「我內用都7碗飯起跳。」
三商餐飲旗下的日式炸豬排「福勝亭」，主打200元有找的定食價位，並可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，被喻為CP值極高的日式餐廳之一。福勝亭明（13）日起至24日舉辦生日慶，一連12天將推出開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食優惠，3款定食原先都是190元，期間限定下殺至149元，且同樣享白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽。
有網友不領情，認為每次總是這3款定食在做優惠，但多數人都覺得定食149元又免加服務費，就能飯、湯吃到飽「很佛心」，附近的便當店隨便買都是百元，尤其雞腿便當120元、魚排便當110元，相比之下活動顯得划算。
還有內行網友分享心得，內用的話除了白飯、味噌湯無限用，還有麥茶能喝，以吃粗飽的條件來說「還行」，至於若是外帶的話，也能請店家幫忙湯、菜、飯多加一份，也有人打趣表示：「高麗菜吃起來，現在菜也很貴」、「很便宜，走到隔壁瓦城吃多一個0。」