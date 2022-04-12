透過人工關節置換手術　117歲國寶級奶奶重拾活動

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劉張奶奶一到急診室，中榮跨部科醫療團隊便立即介入仔細評估老奶奶狀況，所幸，劉張奶奶雖然年紀很大，但心肺機能尚可，骨科團隊便立即接手施行髖關節置換手術，並在家屬及醫療團隊的悉心照護之下恢復良好，術後不到一周就要求下床練習用助行器步行，開心的笑容寫在臉上。高齡117歲的老奶奶比目前全球紀錄中最高齡接受人工關節手術的病患還要大五歲。
老年人由於骨質疏鬆症導致骨骼強度減退，並由於肌少症使的肌肉量下降，且肢體反應變得遲緩，造成老年人較易摔倒，且嚴重者經常出現骨折，一般老人家骨折處常見於髖關節、脊椎、以及手腕。當骨折發生的時候，除了病患本身的疼痛失能之外，往往也造成家屬照顧上的巨大負擔。如何避免骨折的產生，以及萬一發生骨折，如何處置，是目前高齡化社會一個相當重要的議題。
高齡病患跌倒 易致器官衰退
負責手術的骨科石承民醫師表示，接到轉介電話當下得知病患高齡117歲時，感到相當驚訝，但由於老奶奶跌倒前可以持拐杖走路，那麼骨科醫療團隊就該設法讓她重拾行走的能力。老年病患髖部骨折後之所以有高死亡率，主要是因為受傷後長期臥床，導致肺炎、泌尿道感染、褥瘡等等併發症，而活動力減少導致心肺功能快速衰退，也是死亡的常見原因。
很多家屬對高齡患者接受手術往往採取猶豫或保守的態度，這也是很多醫師面對的難題，因此審慎的術前評估，以及醫師耐心的溝通與關懷就相當重要。畢竟臨床上面對老年人骨折，不積極治療所帶來的風險與家屬後續照護上的難度有時候反而更高。
高齡化社會 手術非禁忌
李政鴻副院長特別強調年老不該是手術的禁忌症，台灣已經邁入高齡化社會，因骨質疏鬆而導致的脆弱性骨折，如脊椎或髖關節骨折，只要經由醫療團隊的完整評估以及妥善的術前準備，依然可以放心地接受手術，以爭取更好的生活品質。
石承民醫師表示，骨質疏鬆已經是最常見的慢性病之一，提醒家裡如果有長者需要照顧，要特別注意居家的安全，減少跌倒的機會。並且平時要鼓勵長輩多運動曬太陽，並攝取足夠的鈣質與維他命D，以減緩骨質的流失。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53352
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