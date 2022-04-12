桃園新增53確診　鄭文燦：楓樹國小案是新傳播鏈

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今天新增案例中，居隔後陰轉陽有14位，自行採檢或入院採檢有9位，總計有37人。鄭文燦指出，另外經國國中、大有幼兒園採檢165位都是陰性，楓樹國小1617人，1610人陰性，7位是陽性，連同原有1例共8例；新興高中採檢137位，136例是陰性，1例是陽性；愛愛幼兒園採檢66人，都是陰性；啟英高中採檢117人，檢驗中。
根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市53例本土、16例境外，年齡則介於10歲以下至60多歲。桃市累計確診案例有2,697人（會因縣市間轉出轉入浮動，本市皆於接獲通知第一時間進行疫調），目前居家隔離人數則為2,157人。
新增本土病例53例為（案28277至案28285、案28287至案28294、案28397、案28492、案28496至案28500、案28623至案28628、案28784至案28806）； 境外移入16例（案28344、案28355至案28359、案28398、28399、案
28692至案28697、案28718至案28719）。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。