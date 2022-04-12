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桃園新增53確診　鄭文燦：楓樹國小案是新傳播鏈

▲鄭文燦下午說明疫情時表示，楓樹國小案採檢新增8位，可視為新的傳播鏈。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦下午說明疫情時表示，楓樹國小案採檢新增8位，可視為新的傳播鏈。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-12 15:33:49

桃園市疫情持續延燒，今（12）日新增本土個案53例，市長鄭文燦下午針對新增個案做出說明，新增個案中有37例已完成疫調，16例在疫調中。包括原有傳播鏈，匡列採檢增加4位確診者，外縣市確診者接觸匡列採檢個案增加8位，另外，獨立個案有16案總計有25人確診，包括有不明感染源與既有感染源，但人數較少，其中楓樹國小案採檢新增8位，可視為新的傳播鏈。

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今天新增案例中，居隔後陰轉陽有14位，自行採檢或入院採檢有9位，總計有37人。鄭文燦指出，另外經國國中、大有幼兒園採檢165位都是陰性，楓樹國小1617人，1610人陰性，7位是陽性，連同原有1例共8例；新興高中採檢137位，136例是陰性，1例是陽性；愛愛幼兒園採檢66人，都是陰性；啟英高中採檢117人，檢驗中。


根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市53例本土、16例境外，年齡則介於10歲以下至60多歲。桃市累計確診案例有2,697人（會因縣市間轉出轉入浮動，本市皆於接獲通知第一時間進行疫調），目前居家隔離人數則為2,157人。


新增本土病例53例為（案28277至案28285、案28287至案28294、案28397、案28492、案28496至案28500、案28623至案28628、案28784至案28806）； 境外移入16例（案28344、案28355至案28359、案28398、28399、案

28692至案28697、案28718至案28719）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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