快訊／北市確診+115　產業局員工確診已匡列16人

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至於確診接觸者確診部分，衛生局表示一共有24例，分別為信義區案28425、大安區案28189、中山區案28413、28414、28415、28416、28417、28190、28194、28544、28546及28547、中正區案28195、28197及28556、大同區案28409、萬華區案28427及28575、南港區案28205、內湖區案28199、28200及28557、士林區案28539、北投區案28424。
而針對產發局員工確診一事，北市衛生局說明，今日上午接獲通知市政大樓有員工確診，該確診者係居住新北市，3月底到職，4月10日自覺發熱，11日輕微發燒及頭痛，自購家用快篩試劑檢驗結果為陽性，同日採檢PCR，12日報告為陽性，最後到班日為4月8日，經查其4月9日接觸之友人也於12日確診。
衛生局說，接獲通知即啟動職場疫調，匡列職場居家隔離16人，同樓層同區域員工全面進行家用快篩檢測，總共103人進行快篩，全數都呈現陰性反應，市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。