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快訊／北市確診+115　產業局員工確診已匡列16人

▲台北市12日確診數115例再創下今年新高，台北市衛生局下午以視訊會議方式召開防疫記者會。（圖／翻攝衛生局直播畫面）
▲台北市12日確診數115例再創下今年新高，台北市衛生局下午以視訊會議方式召開防疫記者會。（圖／翻攝衛生局直播畫面）

記者丁上程／台北報導

2022-04-12 15:47:21

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，台北市今（12）日的本土確診案例有115例，再度創下今年單日新增本土確診案例新高。對此台北市政府衛生局今日下午透過視訊會議方式召開記者會，除了說明本土新增案例外，針對今日上午傳出北市府產發局員工確診狀況，衛生局方面表示，已經針對職場接觸者匡列16人。

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台北市政府衛生局表示，截至今日中午12時，台北市新增115例本土病例，創今年以來單日新增本土病例數新高，其中酒店及酒吧相關新增5例(中山區案28419、28548、28550、28552及28554)，累計40人確診； KTV相關新增1案(中山區案28192)，累計27人確診；北投區某國小新增1例(北投區案28561)，累計15人確診(9位學生、1位老師、5位家長)；信義區某國小新增1例(信義區案28426)，累計8位學生、1位家長確診。

至於確診接觸者確診部分，衛生局表示一共有24例，分別為信義區案28425、大安區案28189、中山區案28413、28414、28415、28416、28417、28190、28194、28544、28546及28547、中正區案28195、28197及28556、大同區案28409、萬華區案28427及28575、南港區案28205、內湖區案28199、28200及28557、士林區案28539、北投區案28424。

而針對產發局員工確診一事，北市衛生局說明，今日上午接獲通知市政大樓有員工確診，該確診者係居住新北市，3月底到職，4月10日自覺發熱，11日輕微發燒及頭痛，自購家用快篩試劑檢驗結果為陽性，同日採檢PCR，12日報告為陽性，最後到班日為4月8日，經查其4月9日接觸之友人也於12日確診。

衛生局說，接獲通知即啟動職場疫調，匡列職場居家隔離16人，同樓層同區域員工全面進行家用快篩檢測，總共103人進行快篩，全數都呈現陰性反應，市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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