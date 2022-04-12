影／船上派對不用戴口罩！網紅直擊泰國與病毒共存現況
在泰國留學的台灣女孩Jenny時常拍攝生活點滴，讓網友們一起體驗留泰生活。近期她搭飛機前往普吉島渡假，在機場發現人潮相當多，許多民眾都開心出遊，她紀錄了在普吉島「HYPE Boat Club 」 高級船派對的生活，讓人一窺泰國「與病毒共存」的政策現況。
Jenny 表示，現在於普吉島渡假不用戴口罩，不過影片中船上派對的所有人，包括工作人員，入場前都需提供施打疫苗證明文件與ATK抗原快篩檢測「陰性」才可入場，其實是相當安全的。
在影片中可以看到旅客在船上開派對時，都盡情享樂，從早上玩到晚上，十分盡興。她更指出，普吉島目前最熱門的高級船俱樂部就是「HYPE Boat Club 」，推薦台灣的朋友們未來可以來體驗。在泰國唸書的台灣人 Jenny 是一名熱愛紀錄生活的Youtuber，更多旅遊資訊和生活紀錄都可以前往 Jenny的臉書粉絲專頁查閱！
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※【NOWnews 今日新聞
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