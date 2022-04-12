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一夜換季！四川鴿子蛋大小冰雹猛砸　河南急啟動4級警戒

▲中國4月11日深夜受到極端氣候侵襲，四川安岳遭遇13級大風吹襲，當地街頭一片狼藉，部分地區更出現建築物、樹木倒下的慘況。（圖／翻攝自紅星新聞）
▲中國4月11日深夜受到極端氣候侵襲，四川安岳遭遇13級大風吹襲，當地街頭一片狼藉，部分地區更出現建築物、樹木倒下的慘況。（圖／翻攝自紅星新聞）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-12 17:20:45

中國近年飽受極端氣候侵襲，不僅影響糧食生產收穫，還對當地的居住環境造成嚴重破壞，昨（11）晚在四川、重慶、河南等地區出現了「跳崖式」降溫現象，除了彷彿一夜換季外，強風暴雨和冰雹的侵襲更令民眾忍不住驚呼「活了20幾年，第一次見到這樣厲害的風！」

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4月11日深夜，中國四川、重慶地區出現大雨、冰雹，強對流天氣瞬間累計降水達96毫米，更是當晚中國各省市之冠，四川安岳縣更是一度出現了13級強風，風力強到能連人帶帳篷一併吹起，狂風肆虐颳倒一旁的樹木，部分地區道路出現嚴重積水，汽車被洪澇浸泡，多有財務毀損。

▲四川多地出現強力降雨，路邊汽車慘遭泡水。（圖／翻攝自微博）
▲四川多地出現強力降雨，路邊汽車慘遭泡水。（圖／翻攝自微博）
根據中國媒體《極目新聞》報導，許多安岳縣東井街的居民指出，在11日深夜10時左右氣候開始出現異常，氣溫下降期間還下起了鴿子蛋、雞蛋大小的冰雹，所幸冰雹時間不長，重慶市氣象台也同時發佈「大風黃色預警信號」，安岳縣人民醫院工作人員則表示，受到狂風氣候影響，有市民被風颳起的物體砸中，目前已知至少20人受輕傷，有16已經離開了醫院。

▲當地居民發現雞蛋大小的冰雹。（圖／翻攝自紅星新聞）
▲當地居民發現雞蛋大小的冰雹。（圖／翻攝自紅星新聞）
中國天氣網報導，此波冷空氣影響中國中東部，自11日起連續3天，大江南北各地氣溫的「跳水」幅度大，猶如一夜換季。此次降溫還會帶來大風、沙塵、雨雪天氣，最高氣溫降溫迅猛，山東、河南等地降溫幅度可達12～16℃，局地16℃以上。河南省氣象局也在打雷狂風下啟動重大氣象災害的4級應急響應。

據重慶官方統計，截至12日早上10時為止，此次狂風冰雹導致綦江、永川、銅梁、南川、大足等5區45個鄉鎮遭受風雹災害，一共影響6898民眾，倒損房屋則有364間，其中有18間倒塌、10間嚴重損壞、336間一般損壞，預估經濟損失了人民幣362.8萬元。
 

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