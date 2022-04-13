金馬影后陸小芬睽違20年復出 拾剪刀化身理髮歐巴桑
金馬影后陸小芬息影超過20年重返大銀幕，在《本日公休》飾演經營台式男子家庭理髮的務實歐巴桑「阿蕊」，她與年輕一輩的演員傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友等人同台飆戲，碰撞出充滿親情、愛情，以及自我追求、成長的動人詩篇，陸小芬表示在「阿蕊」身上，可以看見台灣傳統女性在家庭以外的韌性跟活力，「阿蕊靠己不靠人，靠著剪髮技術傳承專業職人精神之外，也把自己活成最自由的人。」
《本日公休》由吳念真、吳明憲共同監製，劇本靈感取材自導演傅天余的家庭故事，從發想到籌備拍攝歷經3年時間，終於在日前順利殺青。片中經營家庭理髮超過40年的女主角「阿蕊」，角色原型便是導演的母親，電影主場景亦回到傅天余導演的台中老家拍攝，戲裡戲外相互呼應，全片寫實中帶有細膩人文關懷，瀰漫濃濃的台灣在地生活氣息，導演傅天余說：「很謝謝小芬姐的徹底信任，非常感動她讀完劇本立刻點頭參與演出，這部片一路走來受到許多貴人幫忙，期待接下來在戲院與觀眾見面。」
監製吳念真表示：「當時聽到故事我便告訴導演，無論如何一定要把這個故事拍出來。《本日公休》呈現了台灣人最熟悉的同情共感，描繪許多一輩子認真工作的普通人樣貌。導演傅天余也在拍攝過程回到自小熟悉的成長環境，希望透過這部作品留下她最想要珍惜的記憶。」監製吳明憲也說：「當初看《本日公休》劇本就非常感動，故事貼近台灣人的生活經驗，以歷歷在目的即視感讓街頭巷尾參與我們成長過程的理髮阿姨，訴說著情感豐厚的動人故事。十分期待女主角為電影展現出專屬台式歐巴桑的影像熱情與渲染力。」