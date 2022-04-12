高捷黃線廠商說明會吸引逾70家大廠 力拚年底前動工
高雄市政府捷運工程局今(12)日於寒軒國際大飯店國際廳舉辦「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)統包工程廠商說明會」，現場有超過70家廠商參加，包括國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型業者及顧問公司積極參與洽詢，顯示此次的廠商說明會相當圓滿成功，展現市府持續推動捷運黃線今年底動工之決心，並朝117年底完工通車為目標。
副市長林欽榮表示，高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)計畫早先已納為行政院前瞻基礎建設範疇，也是陳市長非常關心並持續推動的政策之一，於去(110)年12月20日國發會審查通過後，並獲行政院今(111)年3月21日正式核定，在重大交通建設優先的施政主軸下，高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)僅僅是高市府交通政策其中一環，現在持續施工中的環狀輕軌、捷運岡山路竹延伸線，還有未來捷運林園小港延伸線及持續爭取中的捷運長期路網，都將提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，並使高雄捷運的路網串聯國際海、空，或者國內台鐵、高鐵等相關交通建設，不僅僅具觀光價值，未來更能提供通勤、就學、轉乘及擴大區域經濟與產業效益，奠定未來高雄百年發展的基礎。
捷運局長吳義隆表示將秉持市府緊緊緊的精神，加速推動捷運黃線各項準備工作，力拚今年年底前動工，並以117年底達通車營運目標努力，誠摯歡迎業界投資高雄，期望民間與高雄市政府共創雙贏。
捷運局表示，高雄捷運黃線工程招標原則採以統包工程方式辦理，今日廠商說明會說明完畢後，將儘快公告上網招標。