在地人看過來！台中增24足跡點 多為日常生活相關店家
台中市今新增26例本土確診，其中6例有台中市足跡，加上外縣市確診者，共新增24個公共足跡點，集中在東勢、北屯、太平等地，多屬日常餐飲店、超商。台中市衛生局長曾梓展指出，這26例近半數是學生，由於較早匡列，足跡相對較少，另有部份確診個案疫調中。
第一組足跡為一家三口的妻子，太平區40多歲的空調技師（案28297）被老闆（案27650）傳染，經營個人美容工作室的妻子（案28298）、讀小學的女兒（案28810）相繼被傳染，所涉足跡包括美而美早餐店、峰鳴滷肉飯、阿偉飲品太平中山店、吉鋒蒸餃太平店。
第二組為3名分別確診者，包括40多歲男性科技業者（案28515），6日曾到北部開會吃飯CT值15.4；30多歲的東勢區信義養護中心男員工（案28640）；校園群聚案孩子的媽媽（案28304）’, 所涉足跡有金礦928頂級足體舒壓會館、高鐵北上616車次(台中-新竹)、PINOCOCO皮諾可可南屯區、毓香牛肉麵、勝麒輪胎行、滿六早餐店等。
第三組為東勢地區校園群聚案東新附幼女童（案28302），新增足跡點都在東勢區，有拉亞漢堡-東崎店、大順農藥行、總旺五金賣場、萊爾富東崎店、7-11-欣東雲門市、盛東餃子館、彩虹晨早餐店。
第四組為外縣市確診者台中的足跡，韓34韓國料理一中店、好市多北台中店自助加油、7-11新興陽門市、JU100剪髮北屯區、小亞早餐-興安店、麵線陳專業麵線台中廣天宮店、多那之咖啡台中興安門市，已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。