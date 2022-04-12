善心不分國界！移民署高雄收容所提供醫療服務

疫情持續延燒，移民署高雄收容所落實執行各項防疫措施，嚴防病毒入侵，並致力攜手社區醫療資源，關懷受收容人健康、兼顧收容安全及人權保障。高雄收容所除了協調永安區衛生所定期到所為受收容人施打疫苗，已完成接種六百三十九人次之外，也請在岡山地區執業的吳宗慶醫師定期到所為受收容人看診，提供溫馨醫療服務；吳醫師看診時，所方人員貼心引導受收容人，並安排通譯人員協助，讓醫病雙向溝通不因語言隔閡產生障礙。吳醫師除檢視病情對症下藥外，也以親切的態度和受收容人閒話家常，苦口婆心勸告改善生活習慣。
另外，遇到急迫就醫需求時，高雄收容所也協助受收容人至鄰近醫院治療；來自越南的阿豪原本對腳上的傷口並不在意，覺得自然就會癒合，所幸所方人員發現他的傷口紅腫發炎，緊急將他送醫治療，才發現竟是細菌感染引發蜂窩性組織炎，如再惡化將有截肢風險，阿豪為此十分感謝移民署，讓他可以健康返國。
高雄收容所鄭明昌所長指出，近日早晚溫差大，所方常提醒受收容人留意身體狀況，也特別感謝吳宗慶醫師和永安區衛生所提供醫療服務及提升疫苗覆蓋率，不僅增強受收容人的防疫保護力，也為他們的健康把關！高雄收容所除了透過公私協力滿足醫療需求，並本於保障人權理念，設置親子室及祈禱室等專用空間，希望讓受收容人能夠安心等候返國，並感受臺灣人的友善與溫暖。
※【NOWnews 今日新聞
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