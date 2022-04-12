7國東南亞語言繪本出版！嘉大助新住民家庭共讀

國立嘉義大學幼兒教育學系葉郁菁教授協助教育部終身教育司研編三套，共計30本的新住民家庭母語教材，在3月底正式出版。該教材以中文與新住民母語雙語方式呈現，涵蓋越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨及泰國等共7國語言的新住民語繪本。希望新住民家長可以使用這套家庭繪本親子共讀，透過母語教材與活動設計，讓新住民家庭有機會教導孩子學習新住民母語，同時亦能達到文化傳承的效果，對新住民和其子女有絕對的助益。
據內政部移民署統計資料，截至今年1月底，國內新住民已超過57萬人，但國內新住民語教材不多，教育部十二年國民教育課綱強調的是語言教材，這三套新住民母語教材，則是從生活化的經驗出發，希望讓新住民二代從生活中就可以自然學習新住民語。計畫主持人嘉大幼兒教育學系葉郁菁教授指出，在執行科技部研究計畫對新住民子女的長期追蹤調查中發現，新住民家長若以不熟悉的中文與子女對話，不僅語句短，且詞彙多樣性也不足，反而限制孩子的語言詞彙發展，如能從小就讓子女多接觸不同語言，則新住民子女可以擁有雙語學習的最佳優勢。
葉教授表示，家庭是母語學習的最佳場域，新住民家長是孩子最棒的母語啟蒙老師，鼓勵新住民家長使用自己熟悉的母語與子女互動，不僅可以增加新住民家長語言表達的自信心，同時孩子也會因為豐富的語彙刺激，提升其語言理解和表達能力。這套繪本帶給家庭的影響，不只是文化的共享，更重要的是新住民家長與孩子愛的傳承。
為符合家庭親子對話使用，教材採取繪本形式，邀請專業的繪本插畫家進行插圖繪稿。第一套教材以生活化的對話為主，第二套加深教材內容，參照幼兒園教保活動課程大綱的六大領域編輯。第三套教材故事包含人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活五項主題，逐步加深語彙、故事內容篇幅，同時也融入多元文化，希望擴展新住民子女的文化理解和認同，讓新住民子女從小就成為具有在地關懷、國際視野及雙語優勢的人才。期待透過新住民母語教材的推廣，讓更多新住民家庭和服務單位關注家庭母語學習，鼓勵新住民家庭參與親子共讀共學，使教材獲得有效推廣與運用。