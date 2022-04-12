解析Rain與金泰希的愛情 看懂內在的安全感有多重要

韓國藝人Rain和韓國美女金泰希的婚禮只花了近五萬台幣，每個女人都想追求完美的婚禮，但是務實的金泰希選擇放棄奢華的物質，只求簡單，因為主角是他們兩個的愛情。之前我看到報導指出金泰希只想要簡單的婚禮，那時候我腦中第一個想法就是：這女生好特別！她的內在一定充滿著不同的力量和想法。





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最近一次看到她的作品是《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，因為看了這部韓劇讓我更想要了解這個人，我覺得現在的她是狀態最好的時候，充滿了母愛以及感性。





有一篇報導裡面聊到了，夫妻兩人的相處，交往到結婚八年，金泰希仍然覺得自己遇到了世界上最好的男人，竟然這麼優秀的男人居然是她的老公！Rain聽了金泰希的想法以後，回應說因為金泰希很單純，加上可能自己給她足夠的信任感和安全感，所以兩個人才能這麼甜蜜。即使結婚八年，Rain還是會早上幫金泰希做早餐，為了另一半也受洗成天主教徒，舉行婚禮也順從了金泰希認為婚禮簡單就好，雖然只花了五萬，但有疼老婆的老公，才能讓老婆永遠感受到幸福。





▲Rain（左）跟金泰希的婚禮總計只花4萬多台幣。（圖／翻攝lacloud.official、Naver）

Rain在交往時，因為金泰希喜歡低調，所以戀情總是保持低調，連同婚後也是，但他說就是因為太珍惜了，才想好好相愛！





曾有部電影裡面有句話說：「愛你的人會希望你能一直做自己，因為他們喜歡的就是你！」我覺得這句很適合形容Rain和金泰希的愛情，Rain說婚後他總是想要在收工後馬上回家，給予妻子安全感和信任感，也正因為如此金泰希才能和自己一直這麼的甜蜜。





安全感本來就是婚姻經營中不可或缺的感受，它代表了婚姻的信任和基礎，這點女人需要，男人也需要。有研究顯示，在愛情中有60%的女人都容易沒有安全感，會想翻看手機，會覺得對方不夠在乎自己，會想做一些事引起對方的注意，但卻忽略了，你越是沒有安全感，越容易在愛情中愛得很卑微。





我一直認為無論愛情或婚姻，你都必須先清楚知道自己的角色是什麼？你要學會了解自己的內在情緒，你才能擁有安全感，金泰希今天遇到了是Rain，剛好這男人有給予她安全感，同樣的金泰希本身的個性也是屬於淡定型的，她自身的能量就十足，因此兩個人在一起，就會甜蜜和幸福。





我有個朋友因為家庭因素很沒有安全感，即使結婚了仍舊沒有安全感，常常患得患失，即使老公對她還不錯，下班也會回家陪伴她和孩子，但只要偶爾加班，她就會變得猜疑和不悅。





長期下來，老公上班工作忙碌，下班還要處理朋友的情緒，久了老公也受不了提出離婚，認為朋友沒有用心在家庭，常常無理取鬧。





朋友開口閉口都是認為老公的錯，但是追根究柢就是她從來沒有相信過對方，她始終在擔心，連帶影響了孩子的情緒。我和她聊了以後發現她的成長期就是如此，父母始終爭吵，常讓她感受到不安的情緒，媽媽總是疑神疑鬼，在她面前就是罵爸爸，造成她成長以後每個男人都不相信，只要戀愛一陣子，她就容易患得患失。





就像金泰希曾經形容過自己的個性，她說她很慢，會去慢慢地思考，也因為如此，無論她的愛情或是事業，都是用一樣的態度去對待。當你遭遇挫折或是失戀時，不要緊張，也不要急，或許慢慢地思考，才是你解決問題的要領。





於是我建議她，從內在找尋自己的自信和力量，只有肯定你自己，才能夠獲得內在安穩的力量，只有你認同自己、相信自己，才不會常常懷疑別人。





因為你要的安全感，無論是誰都無法給你，這樣的安全感，只有自己能給予自己，能夠獲得你自己想要的安全感，你會發現無論遇見了誰，你也會好好的、也能得到幸福。





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