自排車都用2腳踩？她愣：開30年沒事 「理由」全場翻臉
許多人出社會後為了使用汽車代步，都會到駕訓班學習道路駕駛的知識，並透過考試獲取駕照，其中開自排車時，只用單腳去踩煞車和油門，是許多人被灌輸的觀念，不過卻有民眾分享，自己開車30年，始終都是用左右腳分別處理煞車和油門，其餘網友看完原PO這樣做的原因後，紛紛搖頭直言「回去重考」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「有人開自排車也會這樣開嗎？左腳煞車，右腳油門」，她表示，自己用這樣的方式開車開了30年，一直都沒有肇事紀錄，會用兩腳的原因則是「駕照考手排的，沒有人教自排要怎麼開」，甚至反問網友「不然左腳的作用是什麼？」
貼文一出掀起熱議，網友們留言「這理由完全不能接受」、「這種錯誤的駕駛方式就是最常把刹車當油門的一群」、「好可怕，這樣遇到緊急的狀況，還能分得清楚左腳右腳這樣嗎」、「我終於能理解為什麼高速公路上能看到，前面沒車速度也沒降，煞車燈卻一直亮的原因了」、「主要是兩腳都在會移動的踏板上，會沒有支撐點，在煞車的時候一定會越來越大力，因為車子變慢了，妳的重心還在往前，而且還是施加在踏板上，會更危險」。
不過也有網友認為，「其實這只是開車習慣而已，沒有對錯，沒什麼好嘴的」、「自己開習慣比較重要，不要當三寶都好」、「法律有規定開自排車要單腳踩嗎？個人習慣，安全就好」、「習慣用雙腳踩的人，要他用單腳踩是不是更危險」、「最重要的是不要出事故與造成其他用路人麻煩而已，不要因為自己喜歡的習慣造成用路人的危險就」。（編輯：張志浩）