NOW早報／北市府再傳人員確診！6樓新建工程處軟性封鎖

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據了解，13日下午5時許，位在台北市政府6樓南區的工務局新建工程處，傳出有1名員工確診。而北市府方面也依照上午的運作模式，隨即執行「軟性封鎖」模式，禁止同層樓同場域員工移動到其他樓層。
對此北市府方面也予以證實，表示於下午5時20分接獲通知，也正在派遣相關人員發放快篩試劑給局處同仁，安排樓層清消之餘，衛生局也會針對該名確診者進行疫調。
今日天氣／把握白天好天氣！入夜後鋒面來襲 北東轉濕涼
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（13）日各地白天前天氣大多仍為多雲到晴，除了東半部地區偶有零星降雨，午後大台北地區及西半部山區也會出現零星短暫陣雨，直到晚上開始，鋒面逐漸接近，水氣也漸增，深夜後北部地區及東半部地區將轉為局部短暫陣雨的天氣，中南部地區降雨機率也會稍微提高，山區則會有局部短暫陣雨。
溫度方面，今日白天依舊溫暖微熱，西半部地區高溫可達30至32度，東半部地區約為27、28度，中午前後紫外線容易達過量甚至危險等級，提醒民眾外出記得做好防曬並多補充水分，另外氣溫早晚稍涼，各地低溫約為21至23度，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸多多增添衣物。
居隔、居檢期滿採檢新制！莊人祥：即日起改做快篩檢測
昨（12）日國內新增551例本土個案，創今年新高，被匡列者與足跡重疊者大增，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，為了加速居家隔離檢疫的檢測結果，即日起居家檢疫和居家隔離期滿前的PCR改為快篩。
中央流行疫情指揮中心表示，鑒於近期本土疫情升溫，為加速居家隔離及居家檢疫期間檢測結果，及早進行相關防治措施，經考量目前家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達99%，對於有傳染力之個案有高度鑑別力，而且可以自行操作，節省接送醫療院所之時間人力，提升防疫效率；經指揮中心專家會議討論通過，自即日起，原居家隔離及居家檢疫期滿之PCR採檢作業改以快篩方式由民眾自行檢測及回報結果，快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。
指揮中心說明，為利實務執行，調整防疫措施如下：
一、居家隔離：
(一) 總共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日(接觸日次日起第10天)、自主健康管理期間第2天及第4天實施，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。
(二) 無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。
二、居家檢疫：
(一) 考量國際港埠現行試劑發放作業及Omicron變異株之潛伏期較短等病毒特性，爰檢疫期間第7天之快篩調整為第10天（檢疫期滿前）執行，即於檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。
(二) 尚未進行第7天快篩檢測之檢疫民眾，請延後至第10天執行；已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢疫第10天之快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫所在地之地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。
指揮中心再次強調，隔離及檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。
因此即日起居家隔離跟居家檢疫期滿前第10天採檢都改為快篩。
莊人祥說，居家隔離期間除了第零天有一次PCR，再來第5~7天做一次快篩，第10天的PCR改快篩，接下來自主健康管理第2天和第4天都用快篩。
另外，居家檢疫第零天PCR檢測不變，原來是第3天、5天和7天做快篩，現在把第7天快篩移到第10天做，原來第10天PCR改做快篩，只要第10天的居家檢疫或隔離快篩陰姓，才可以解除隔離。
莊人祥也提醒，居隔/居檢及期滿後自主健康管理期間應配合相關檢查、回復簡訊或接受電話詢問健康情形等必要之關懷追蹤機制，違反相關規定者，會依傳染病防治法裁罰，其中居家隔離依第48條、第67條，可裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。另居家檢疫依第58條、第69條,可裁處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。
大S、具俊曄傳「台北辦婚禮」 甜蜜藝術掛畫曝光
大S（徐熙媛）、具俊曄上月28日在台灣辦妥結婚登記手續，結婚紀念日則以韓國2月8日登記日為準，近期夫妻倆都在大S豪宅「台北信義」過新婚生活。昨（12日）陸媒指出，某韓國藝術家日前為大S和具俊曄設計好結婚掛畫，推測兩人不久後會在台北舉辦私人婚禮，引發關注。
據《搜狐娛樂》報導，一名韓國知名藝術家在IG發文透露，自己已為大S和具俊曄設計了「關於婚禮甜蜜的掛畫」，並於昨日郵寄到台北，該藝術家還特別感謝具俊曄的支持，希望小倆口的愛情像作品一樣閃耀幸福，並標記具俊曄的帳號。
對於大S和具俊曄被爆將在台北結婚宴客，多數網友抱持懷疑態度，因為大S在公布再婚喜訊時，就曾表態不會再辦婚禮，也不會再生小孩，且具俊曄5月中將按照既定行程飛到紐約工作，屆時將暫時和愛妻分開，回台時間則未對外公開，所以辦婚禮一事仍待當事人說明。
NBA／或許你是對的！湖人主帥Vogel被開除
湖人總教練Frank Vogel昨（12）天確定被球隊開除，即便他為湖人帶來一座總冠軍，但今年湖人無緣晉級季後賽，也確定要丟掉工作。
Frank Vogel原本的執教工作，應該要到下個球季結束，但是球隊戰績在他帶領下，這三季留下127勝98敗的成績。
湖人總管Pelinka與老闆Jeanie Buss並未詳細說明主帥出走的原因，但是Pelinka說：「應該是要讓高層有新的聲音。」而他也指出，Frank Vogel或許應該去別的地方執教更好。
湖人隊並不急著找尋主帥，而是預計在6月選秀前，可能才有人選，但在那之前，他們不會很著急找尋總教練職務。
好市多會員卡「正確買法」神到了！客吃虧領悟：搞錯10年
知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因其商品CP值極高，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。不過，就有人夫指出，前陣子拿著會員卡和信用卡去消費時意外卡關，讓他不解詢問「想請問有了解相關規定的高手嗎？」隨即引起行家揭開正確買法，讓他驚呼「辦卡也10來年了，真的一次都沒去看」。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，前陣子至好市多購買衛生紙，但受到限購政策影響，「所以另外使用我和我老婆的黑鑽各一張結帳」。
但他坦言結帳時卻卡關，「以往都可以用我的聯名卡結（2人都在現場），這次的店員說因為個資法只能結一張，只好默默的放回去。因往日經驗，我們只抽了2張會員卡信用卡和手機就下車了」。這便讓他不解詢問「想請問有了解相關規定的高手嗎？」
問題一出，隨即引起眾多會員討論，「帶不同個老婆去就可以了⋯」、「商家有政策，顧客有對策，真棒」、「其實是...運氣問題！」、「沒有吧？我們上次不是就可以幫忙結帳」、「我是用自己的App，幫兒子的會員卡支付，沒有這個問題喔！」
其中就有行家解惑，表示「會員卡跟信用卡要同一個人才能使用，辦卡背面有規章」、「一直都有要求會員卡加本人信用卡」、「一人一卡分別結餘，以前太寬鬆給方便」、「一張會員卡只能用一張信用卡，老婆的要付現」、「A卡片結帳A帳戶，你B卡片要結帳A帳戶，當然個資問題！」
正解曝光後，也讓原PO驚呼「膜拜！小弟辦卡也10來年了，真的一次都沒去看」；據了解，Costco會員規章於會員付款方式部份清楚寫道：「除『好市多線上購物』、『好市多自助加油站』或其他好市多之營業項目另有規定，應依各該規定外，好市多接受現金或好市多聯名卡。好市多會員卡與信用卡須為同一持卡人結帳。」（編輯：賴禹妡）