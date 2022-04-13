專訪／睽違6年！JPM合體助陣《原子》　王子親曝開唱計畫

成軍11年的偶像男團「JPM」，睽違6年罕見合體了！受邀擔任最強男團選秀節目《原子少年》助力導師，在導師合作賽上和同為鄰家男孩般的地球組成員合作經典歌曲《那不是雪中紅》，當年的大男孩們變得成熟，但默契依舊，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，回憶起當年往事笑聲不斷，在偶像男團不斷進化成長的趨勢下，邱宇辰也給予學弟們衷心建議，「真實做自己，不要被偶像框架侷限住」。





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由邱勝翊（ 王子 ）、邱宇辰（毛弟）、廖允杰 （小杰）組成的JPM，自2016年MTV最強音演唱會表演後，睽違6年合體開唱，邱宇辰笑說「只差阿妹姐一年」，透露單飛後跟朋友唱KTV，都在錢櫃聽到這首歌，一度聽到有點煩了，如今因《原子少年》重新和選手們一起練舞，彷彿回到團體生活，像是重新認識這首歌，想起當年曾經稚嫩的自己，感受非常特別。





▲JPM這幾年在主持、戲劇領域各有成就，左起為小杰、王子、毛弟。（圖／記者陳明安攝,2022,04.05）

觀眾愛看選手成長史 青澀感更珍貴





難得3人再度同台，王子坦言，團體表演比較輕鬆、有趣，他自認32歲還算年輕族群，突然和一群青春洋溢的20歲大男孩們表演，會聯想到當年選秀節目出道的歷練，「現在的弟弟們很幸福，資源、配備都很棒，有專業老師編舞、改編音樂，可以跟他們一起重新表演，感覺非常享受」。





地球組成員年紀尚輕，這群稚嫩的新生代在彩排時，偶爾有走位不夠精準之處，浮現不知所措的神情，小杰認為這股青春洋溢的氣息，其實是一種珍貴的產物，「那種青澀感很棒，是少年們獨有的特色，在錄製過程中，製作單位會希望我們去指導他們調整到更完美，我反而希望他們的青澀感能被觀眾注意到，而不是用有稜有角的方式呈現，未來他們的表演會變得非常好，但我希望這個階段，跟著觀眾一起成長很重要」。





這次合作賽僅有5人上台，JPM以基本的唱跳舞台表演力和爭取表演機會的積極度為準則選擇，最後一人因各有想法用投票決定，在《全明星運動會》表現精彩的邱宇辰，形容選秀節目跟競技運動很像，有先發球員跟候補球員，替補者要精進自己、補足缺陷，不能怪別人為何不選擇你，因為這是一場競賽，如果表現不好會害到全團，落後者要盡快跟上大家，成為先發球員，這是他們要做的功課。





▲JPM和《原子少年》地球組合作，重新回憶起當年時光，左起為小杰、王子、毛弟。（圖／記者陳明安攝,2022,04.05）

王子：不同領域各有成就 這是團體共同目標





當年從《模范棒棒堂》節目脫穎而出，這幾個親切的大男孩，跟觀眾關係宛如家人，一起經歷成長，最後6人組成了棒棒堂，甫發片就在全亞洲暴紅，接連登上台北小巨蛋、香港紅勘體育館，所到之處人氣爆棚，延伸到如今的JPM，風靡了無數少男少女，堪稱是一個世代的共同回憶。成員間交情幾經團體重組、單飛，感情依舊深厚，私下維持JPM每週聚會，棒棒堂每個月見一次面的頻率，成員間約定聚會時最少來的就要請客，按照規定，長年在對岸發展的敖犬就成了苦主；威廉求婚時，小杰、阿緯、王子也合體重現當年舞蹈，喚起粉絲們一波回憶殺，王子打趣說：「我怕沒有我們，威廉會求婚不成功」。





選秀節目競爭激烈，王子回憶起當年僅17歲，其實那時候滿懵懂的，經紀人ANDY哥丟了很多男團範本給他們學習，背歌、記舞都來不及，主持、拍戲、商演行程滿檔，團員住在一起共同生活，上台表演、下台檢討，有問題就投票方式民主決定，建立深厚感情，沒有時間去思考競爭。如今每個人單飛後，各自在不同領域發展，王子說，「每個人各有專長，威廉是主持、小杰是舞台劇，我們有一個夢想，就是棒棒堂成員都在各自領域有一番成就，希望團體能有這樣的目標」。





聽聞Energy曾不合互毆，個性爽朗幽默的邱宇辰，在旁笑著補充，「我們只可能打牌，不會打架，沒有誰會特別領導，大部分都是ANDY哥在主導，就是聽公司安排」。他也爆料成員間不會爭搶C位，但哥哥王子堅持每首歌都要唱第一句、照片要放到最大，王子趕緊反駁「這是製作老師分配的，如果我沒辦法唱，老師也不會這樣安排」，又被弟弟吐槽：「他會第一時間跟老師變熟，哈哈，擒賊先擒王，我們都跟老師還不熟，他就先跟老師打好關係」，讓王子百口莫辯。





▲毛弟（右）爆料JPM時期，王子總是喜歡唱第一句。（圖／記者陳明安攝,2022,04.05）

毛弟：真實做自己 不要被偶像框架侷限





這次跟鄰家男孩形象的地球組合作，個性活潑愛打鬧的JPM，不習慣被叫老師，反而會以朋友般關係相處，彩排時互相提醒走位，如何呈現得更好，小杰主動幫組員整理衣服，這些自然親切的舉動讓選手受寵若驚，反應有點嚇一跳。他說，想給成員的經驗分享，不僅限於藝人舞台上的表演，而是生活上如何對待他人，「偶像不是紅了以後，在擅長的領域讓人有距離感，我們還是人，私底下要跟大家有互動，這點很重要」。





偶像被百般包裝，宛如精緻商品被擺在舞台上的時代，正在面臨轉變，跳脫時代的窠臼，邱宇辰表示，以前需要很多包裝，限制偶像不能談戀愛、不能做很多事，現在大家比較喜歡真實的偶像，社群平台很發達，外界輕易就能分辨人的真實面或刻意偽裝，「雖然是偶像選秀節目，但我希望它們能拿出很真實的那一樣，抓住展現自己的機會，真實做自己，不要被偶像框架侷限住」，王子也附和：「現在時代不一樣了，只要不違法，你其實放膽表現自己，做自己想做的事，其實更有魅力！」





錄製導師合作賽時，JPM和地球組成員們光是前一天彩排就走了8、9遍，嘗試多種鏡位取景，不停熱舞、擦汗、補妝、喝水，每次更換鏡位時，小杰總是暖心地為弟弟打氣，鼓勵大家再來一次，他事後透露，除了提醒基本走位、服裝整理，會小心翼翼不要給太多意見，「我怕他們會先入為主，覺得我們就應該怎麼樣，反而少掉這個團的原貌，我不希望他們成為JPM，而是跟我們相處後找到方式，呈現出自己的特色」。





小杰：偶像不只唱跳實力 生活態度更重要





小杰分析，「選秀節目為何會受到歡迎，是因為觀眾不只能看到舞台上的表演，還有私下的成長過程，我們想看到唱歌、跳舞以外那一面是否討喜，你的生活態度，嘗試其他藝術都很加分」。不要求完美包裝，而是著重成長，就像觀眾當年看著棒棒堂男孩們跳舞、唱歌，從青澀到成熟，面臨不同考驗依舊奮力展現，那樣的磨練成長史，反而會讓一個選手的個性，在不斷雕琢中更顯真實可貴，而不只是一個被操控的木偶。





現在資訊發達，社群平台傳播快速，小杰提及，選手們很幸福也更辛苦了，不只跟其他組成員比賽，還要被拿來跟全球的男團比較，「當外界把你們和其他男團擺在同一水平上，去評比你們的表演，一旦不如預期，大家就會換下一個，這麼多團體成立，你要怎麼去站穩市場、維持關注度，選手要做的功課更多」。





網路上酸民環伺，要當明星必須經得起壓力，邱宇辰認為，「抗壓性要練習，要勇敢承受被罵，網路世代不管你做到再好，一定會有網友留言攻擊，如果你走嘻哈路線，可以寫首歌DISS網友，也許會因為很真實被外界關注」。他最近嘗試演戲、綜藝發展都很不錯，也鼓勵選手不要預設自己要做什麼，每個機遇、每個時期，都會面臨不同工作機會，多方面去嘗試，這個過程中更能找到適合發展的領域。





▲棒棒堂男孩去年為小煜長子誕生合體聚會，左起為阿緯、威廉、小杰、小煜、王子、敖犬。（圖／翻攝王子FB）

團魂是點滴累積 一起征戰形成默契





台灣曾有輝煌男團世代，能共享成功者，未必能走得長遠，成員不合傳聞屢見不鮮，像JPM、棒棒堂如此緊密的團魂從何而來？邱宇辰很實際地說，團魂通常成團之後才會出現，選秀會有嚴格淘汰制，他擔心成員感情太好，未來面臨朋友被淘汰後，可能會哭爆，因情緒影響後續表演，建議選手「應該先做好自己該做的事，學習其他人的優點，目前是把自己變強大的時間點」！





王子感性地說，「團魂是一點一滴累積起來的，當你們一起征戰過、經歷過、表演過，才會慢慢有團魂形成，產生一股不需言語即有的默契」。粉絲們一直期待JPM或棒棒堂辦合體演唱會，小杰聽到問題看著王子笑問：「你還跳得動嗎？」王子信心滿滿地說：「我自己也很期待，希望有這個機會再一起表演給大家看！」





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票已經展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出





4/17起每週日晚間10點於《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





4/30起每週六晚間8點於三立都會台播出





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