Sukiya最強不是牛丼？他激推「低調神物」狂讚：好吃到哭
自日本來台展店的「Sukiyaすき家」以牛丼及咖哩聞名，不過近日就有一名網友表示，他發現不只是牛丼，Sukiya的炒青菜也非常美味，想知道裡頭醬料的秘方到底是什麼，貼文曝光後，釣出不少同好也留言大讚：「好吃，吃Sukiya必點青菜套餐＋1」、「出來賣調理包我先買一箱真的」。
該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「Sukiyaすき家的員工請進」為題，表示這家的炒空心菜及A菜都非常好吃，問了店員料理方式，對方表示是用生的空心菜及蔬菜醬攪拌再微波，因此敲碗Sukiya能公開蔬菜醬配方，「他們的做法真的是我吃過最好吃的」，也好奇問：「發現也很多人覺得青菜超好吃，有青菜料理的卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「除了太鹹之外真的好好吃喔」、「真的好吃，覺得鹹就配飯吃啊」、「蒜頭多吃起來很過癮讚」、「超喜歡他的青菜」、「好吃，吃Sukiya必點青菜套餐＋1」、「確實滿鹹的但真的好吃」、「真的誇張到好吃唯一會點青菜的店」、「他們家的A菜真的不錯，我討厭A菜的人都覺得好吃」、「這家CP值屌打所有速食店」、「對喜歡鹹跟蒜的人來說超讚」、「出來賣調理包我先買一箱真的」。
不過，也有網友認為口味太重，「蒜味很重欸，感覺很看人」、「味道明明就超重超鹹，吃多了受不了」、「唯一印象就是超鹹」、「很鹹，每次吃都得請他青菜不要加淋醬」、「點外送兩次都被鹹度嚇死！根本無法吃完」。（編輯：賴禹妡）