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彷彿走進美國露營風格車隊之間一樣，提供著各式車款可供選擇，帶有異國風格外裝的威爾斯露營車、蜜月感十足的拓荒者系列，更有最高級的領航者露營車，是由旅行社業者喜鴻假期投資的露營車，打造出時下鋁合金蒙皮材質、帶有濃厚露營硬派風格的車款。
除露營車系列之外，若是想更Chill感受，則有「站」在水上的Villa蓬屋，一棟棟白蓬小屋子佇立水上，有著兩層樓設計讓人瞬間踏入了野奢度假村的感覺，泡澡浴缸與科技觸控式設備、獨立客廳以及戶外陽台，都能讓人靠著山水好近好近地享受度假樂趣。入住領航者露營車或Villa蓬屋更會享有貼身管家款待。
園區內更會在中央草原不定期舉辦戶外演奏音樂會、戶外餐桌晚宴等一泊四食的頂級服務。未來更預計在花蓮溪上游舉行溪流泛舟一路滑向露營莊園內的體驗活動。
來到花蓮壽豐鄉一定也要順道拜訪好可愛的「小和山谷」，隱藏在小巷民居旁，一棟近百年的老屋。主理人Eason就是壽豐在地人，接手這棟以前是「助產士」的家，改造成咖啡餐館，讓荒廢許久的屋舍有了新生命，甚至很多在這裡出生的長輩前來用餐，感受「出生地」的華麗改造。
餐廳裡從5年開始營業時僅有Eason與老婆倆人、僅能推出咖哩飯與烏龍麵兩道料理，一直到隨著打開知名度甚至需要排隊的人氣現況，餐點也隨之增加為擁有料理、甜點、早午餐與飲料的齊備餐飲，都是Eason與老婆努力得來的成果，波特酒燉牛肋、山谷下的牧羊人派、松露薯條與舒芙蕾都是人氣必點！
最悠哉的旅行還繼續，壽豐的鈺展苗圃是人氣落羽松賞景的好去處，夏天新綠、秋紅艷、冬天有種謐靜的寧靜美，春天時綠意新葉緩緩染上枝頭，映照著樹下的水光倒影以及穿梭在水中悠游的鯉魚們，沿著水塘緩緩散步或就坐在大石塊上閒適賞景，真的有一種找到解憂綠洲的療癒感。
景點資訊
逗點花園壽豐渡假莊園露營車
地址：花蓮縣壽豐鄉米棧一段20號
電話：03-874-1188 敬請預約
網址：www.hipoutdoor.com/CommaHualien/
小和山谷
地址：花蓮縣壽豐鄉壽文路43號
電話：03-865-5172
時間：11:00-18:00
FB：小和山谷Peaceful Valley
鈺展苗圃落羽松
地址：花蓮縣壽豐鄉平和部落聯絡道路131號
時間：08:00-17:00
FB：鈺展苗圃
門票：50元
這篇文章 花蓮壽豐｜在山谷的懷抱裡Chill露營 拜訪助產老宅文青咖啡館吃頓懷舊下午茶 最早出現於 行遍天下旅遊網