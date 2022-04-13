不只賣彩妝！他挖寶雅隱藏零食 老饕一吃驚艷：停不下來
連鎖生活百貨商店「寶雅」目前在全台擁有超過200間分店，裡頭賣的彩妝保養商品價格優惠，而時常吸引民眾光顧，不過近日就有網友發文分享，其實寶雅也有販賣不少食品，並同時推薦了4個近期最愛的零食，貼文曝光立即引起熱議，不少網友看了名單也大讚：「有時寶雅的零食都可以挖到寶，逛寶雅也都只買零食XD」
該名網友在Dcard中貼文，他以「那些你不知道的寶雅零食」為題，表示其實寶雅賣的食品比想像中的多，近期最愛的第一個零食有TODAY可頌麵包-巧克力味，「吃起來真的就是鬆軟可口的巧克力麵包 裡面的巧克力是偏苦甜的，不會太膩」，且一個才10元，又便宜又美味，第二個則是義美甜心草莓，味道上偏酸，配上優格及牛奶根本天生一對，「直接吃也非常解饞，是健康且飽足感兼具的好零食」。
原PO繼續分享，第三個是寶雅喀喀米餅-照燒口味，吃起來非常涮嘴，口味甜鹹適宜，讓人忍不住一口接著一口吃，現在用會員點數還能免費兌換一包，最後一個是大頭叔叔爆米花，一桶只要89元，口感香脆又不會過硬，份量多到好幾天才吃得完，「直接贏過電影院的爆米花」。
貼文一出，引來不少網友也狂讚，「那個草莓我都加牛奶和糖攪拌一起吃，超好吃」、「有時寶雅的零食都可以挖到寶，逛寶雅也都只買零食XD」、「超推大頭叔叔焦糖口味，回購率飆高」、「推爆米花！一個人可以嗑掉半罐」、「草莓超讚⋯無限回購⋯」、「那個爆米花我直接帶去電影院吃」、「草莓好吃！而且也比較不會有罪惡感，看劇配著吃超讚的」、「原PO推薦的感覺都不錯耶，讓我想買一波」、「我超喜歡第一個的耶」。
還有網友推薦其他品項，「寶雅一定要買Snyder's蝴蝶餅！而且要買蜂蜜芥末洋蔥口味！上次去逛買到最後一包的時候，聽到有人找不到害我罪惡感滿滿XD」、「寶雅我都固定會買個幾包米大師星米花～吃起來也很像爆米花」、「寶雅賣的栗子也好吃！我可以一次吃兩包～」、「巧克力餅乾脆可也很好吃」。（編輯：賴禹妡）