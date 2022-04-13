上任7年基隆大改變　林右昌曝蔡英文愛開車到北海岸兜風

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林右昌也提到，擔任市長以來，基隆的轉變是眾所皆知的，從公共建設的完善，再到城市文化的建立。台大城鄉所畢業的林右昌，7年多來將所學運用在城市建設上，成功打造基隆的全新風貌。
對於6月即將盛大登場的基隆「2022城市博覽會」，林右昌提到將有三大亮點。第一，把整個城市做為策展空間，也就是「城市即展場」，共有三個展區和一個副展區，分別以港口城市、文化歷史、生態永續、海洋生活，做為策展主題；第二，夜間也可觀展，結合公共藝術的光雕設計，看見夜晚的絢爛風貌；第三，基隆是一座海港城市，這次策展也會有全台首次，只有來到基隆才有的海上觀展。
針對近日「基隆捷運」的討論，也讓在地居民十分關心。林右昌認為，基隆的公共交通建設完整便利，對於捷運的需求不全然在於通勤運輸，而是為了完善北北基一日生活圈的大都會機能，進一步帶動基隆產業發展。
林右昌表示，國家和城市的發展要跳脫狹隘的行政區域角度，再做整體的規劃思考，民眾生活、工作的範圍並不受到行政疆界的限制。
林右昌也在節目中透露，總統蔡英文對基隆非常熟悉，在她擔任總統前，時常開車到北海岸兜風看海景，雖然任職總統後不能自己開車，但仍是非常關心基隆的建設與未來發展，對於基隆在近幾年可以有大幅的改變，林右昌認為是蔡英文對於這座城市的支持。