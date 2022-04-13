COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上任7年基隆大改變　林右昌曝蔡英文愛開車到北海岸兜風

▲基隆市長林右昌上任以來，成功改變基隆的城市景觀。（圖／記者黃宣尹攝）
▲基隆市長林右昌上任以來，成功改變基隆的城市景觀。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-13 09:16:282022-04-13 09:26:16

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」12日發布基隆市長林右昌的訪談內容。林右昌在訪談中透露，6月10日至19日在基隆登場的「2022城市博覽會」，將以整座城市作為大型展覽場館，展現基隆獨有的港口之美。林也表示，本次博覽會要推翻大家對雨都的陰鬱印象，將海港的浪漫風情呈現在大眾眼前，希望大家感受到「甜甜的基隆」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌在訪談中說，自己從小就是個天馬行空的浪漫主義者，成長過程中逐漸養成理性思辯的習慣，而身為市長就必須平衡兩者，以浪漫的思維去思考城市發展，實事求是的穩健實行。

林右昌也提到，擔任市長以來，基隆的轉變是眾所皆知的，從公共建設的完善，再到城市文化的建立。台大城鄉所畢業的林右昌，7年多來將所學運用在城市建設上，成功打造基隆的全新風貌。

對於6月即將盛大登場的基隆「2022城市博覽會」，林右昌提到將有三大亮點。第一，把整個城市做為策展空間，也就是「城市即展場」，共有三個展區和一個副展區，分別以港口城市、文化歷史、生態永續、海洋生活，做為策展主題；第二，夜間也可觀展，結合公共藝術的光雕設計，看見夜晚的絢爛風貌；第三，基隆是一座海港城市，這次策展也會有全台首次，只有來到基隆才有的海上觀展。

針對近日「基隆捷運」的討論，也讓在地居民十分關心。林右昌認為，基隆的公共交通建設完整便利，對於捷運的需求不全然在於通勤運輸，而是為了完善北北基一日生活圈的大都會機能，進一步帶動基隆產業發展。

林右昌表示，國家和城市的發展要跳脫狹隘的行政區域角度，再做整體的規劃思考，民眾生活、工作的範圍並不受到行政疆界的限制。

林右昌也在節目中透露，總統蔡英文對基隆非常熟悉，在她擔任總統前，時常開車到北海岸兜風看海景，雖然任職總統後不能自己開車，但仍是非常關心基隆的建設與未來發展，對於基隆在近幾年可以有大幅的改變，林右昌認為是蔡英文對於這座城市的支持。

將卸任基隆市長　林右昌談下一步：政治不是人生規劃

林智堅傳選桃園市長？鄭運鵬：歡迎、我也有把握勝選

專訪／與民進黨有革命情感　林昶佐：沒有排斥入黨選項

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀