澎恰恰深夜發聲反擊佩真！認「殺傷力太大」求公權力介入
積欠龐大債務的藝人澎恰恰，近期又因債務問題引發關注，女星佩真（鄒佩真）日前指控沒被通知協商，向澎恰恰喊話「澎哥請還我錢」，佩真更強調自己要背1500萬房貸，還有兒子的開銷和生活費要處理。不過對於佩真說詞，澎恰恰也反擊表示「不回應，並不代表我默認一切」，並發文還原真相，喊話必要時不惜請公權力介入，守護尊嚴。
澎恰恰今（13）日凌晨在臉書發文表示自己「有話要說」，感慨因為債務問題話題不斷，對於佩真最新的控訴，澎恰恰認為一個可憐母親的訴求...總是很容易引導成「澎恰恰什麼都要騙」，殺傷力很大很大。
澎恰恰首先聲明事情與金主林秉文先生完全無關，直言自己「欠債是事實，46萬變40萬也是事實，這是佩真小姐的好意」，但隨後話鋒一轉，反問佩真「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳」，強調「這段期間妳們雙方合作的紛擾，不應該強壓在我澎某人身上，造成我一次又一次的重傷」。
澎恰恰進一步說明，「那有沒有扣抵債務？因為我不管帳，所以我不清楚...且我鄭重聲明請還給社會輿論之公正」。澎恰恰最後坦承自知這個文PO出去勢必引起一陣撻伐，但重申自己「只是還原真相」，並再次表態「真我錯，該還錢；我沒錯，那縱然我是社會矚目的負債者，還是需要守護尊嚴，必要時請公權力介入。我雖然欠很多人，我選擇面對！」（編輯：倪浩軒）