快照鏡子檢查！有這「6種眉型」　命理師：快去看醫師

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一個人太衝動，投資容易買在高點、賣在低點，感情上會愛到不該愛的人，吵架時太失控，創業沒想清楚，職場跟老闆鬧翻，還經常貴人變仇人，所以衝動是大忌。反之，一個人的眉毛離眼睛愈遠，這個人個性就愈冷靜，做事可以三思而後行，投資遵守紀律，感情懂得收放，吵架時也能冷靜下來，創業知道何時該出手，在職場了解老闆的需求，貴人無數、老謀深算。
■眉毛濃淡有玄機
除了眉毛的遠近，濃淡也是影響冷靜與否的重點，坊間常說眉毛淡的人較無情，以毛相學來看，應該說眉毛淡的人較冷靜。眉毛愈淡，代表這個人對人事物的判斷，能更不帶感情去思考，計算自己最佳的選擇。性格異常的冷靜，自然能比較平順的開展事業，知道何時出手才是對的。反之，眉毛濃的人性格相對濃烈，投資或做事時比較衝動。
擁有濃眉或是眉眼近的人都沒有好處嗎？簡少年也說：「有的，那就是…帥。」這樣的人都很有個性，臉部結構看起來也比較性格，如果再配上大眼睛，往往電得異性不要不要的，而且性格通常十分浪漫，做事也灑脫，不會每件事都精於算計。
■6種眉相大不利
在相書裡面，有個致命的名詞叫做「六害眉」，古書記載六害眉會傷官敗業、大刑六親。簡少年認為，所謂的六害眉就是在內分泌上過度異常，導致性格走向極端、鑄成大錯。而六害眉都是很稀有的眉型，一般並不容易遇到。若是有「六害眉」之一，建議看醫生穩定內分泌。
1、眉毛直的長
全部的眉毛都是直的！一般人的眉毛是由眉頭往眉尾橫著長，但在六害眉中，有一種眉毛是整個直的長。
2、眉毛是黃色
除了顏色是黃色，還長得稀稀疏疏，一般人眉毛是黑色，如果顏色天生不對，可能是內分泌有問題。
3、眉毛連在一起
就像漫畫《烏龍派出所》主角兩津勘吉，一般人頂多是眉心之間長一點毛，如果整個眉心或是山根都長滿濃密的眉毛，就是六害眉之一。
4、眉毛逆著長
從眉尾往眉頭反過來長，是屬於大忌的一種，性格上會異於常人。
5、眉毛旋轉長
整個眉毛都是捲的，沒有一個方向，看起來就像貴賓狗的捲毛眉毛一樣，也是屬於內分泌異常的狀態，性格會急躁易怒。
6、眉毛貼眼睛
第六個比較常見，就是眉毛幾乎整個貼著眼睛，也就是所謂的「眉壓眼」，代表這個人比較衝動，但不一定會鑄成大錯。如果眉壓眼、眼神又兇惡，那這個人必定官非纏身。