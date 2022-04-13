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停課標準放寬！新制今起上路　5大QA一次看懂

▲疫情燒進校園，全台共有274間學校採取全校停課或部分班級停課措施。（圖／台中市政府提供）
▲疫情燒進校園，全台共有274間學校採取全校停課或部分班級停課措施。（圖／台中市政府提供）

編輯中心／綜合報導

2022-04-13 10:49:50

本土疫情四月以來，天天皆暴增百例，12日飆破500例創今年新高，除了職場群聚以及家庭群聚外，校園染疫的狀況也升溫，但各縣市停課標準不一引起討論，教育部長潘文忠昨日公告最新的停課標準，並自今（13）日起實施，不過在全校停課的標準上進行鬆綁，《NOWnews今日新聞》將相關停課事項問答進行整理，讓讀者一看就懂。

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▲教育部長潘文忠說明全校停課標準改變。（圖／指揮中心）
▲教育部長潘文忠說明全校停課標準改變。（圖／指揮中心）
據教育部統計，截至12日，共有274所校園停課，分別是幼兒園45所、國小110校、國中35校、高中44校、大專校院40校，各級學校累計共有2177名學生染疫，分佈在18縣市中。

▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）

確診個案班級停課天數？

一、高中以下：

均列密切接觸者，需全班進行「居家隔離」，需暫停實體課程10天；在校內與確診者有過接觸人員，暫停實施實體課程1至3天，進行自我健康監測。

二、大專校院：

與確診個案授課/修課之班級，以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，實施暫停實體課程1至3天。

三、補習班：

比照辦理高中以下標準辦理。

▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
全校實體課停課標準？

一、高中以下：

全校有1/3以上班級或全校達10班以上暫停實體課程10天。

二、大專校院：

全校1/3以上科/系/所的班組，暫停實體課程10天

三、補習班：

比照辦理高中以下標準辦理。

▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲全校停課標準。（圖／教育部）

各級學校復課標準？

一、高中以下：

確診者班級暫停實體課程10天，全班待篩檢結果全數為陰性，則可恢復實體課程；若確診個案授課/修課班級如無被匡列為密切接觸者，恢復實體課程。

二、大專校院：

確診個案授課/修課班級如有密切接觸者，密切接觸者篩檢結果如為陰性，該授課/修課班級恢復實體課程。

三、補習班：

比照辦理高中以下標準辦理。

▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）
▲教育部說明停課標準改動。（圖／教育部）

居家隔離會影響全勤紀錄嗎？

若被衛生局通知匡列，為居家隔離者，不會列在請假紀錄中；但若是因足跡有重疊未有匡列，也不屬於密切接觸者而想自行請假者，則須按照一般請假流程進行。


需要快篩才能進校園嗎？

依教育部指示，目前進入校園採取量體溫、噴酒精規範，目前有部分縣市喊出在校園推動快篩，不過仍待指揮中心指示，尚未實施。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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