台中停課標準跟進雲林？盧秀燕：找出市民共識再決定

教育部昨宣佈放寬停課標準，國民黨雲林縣長張麗善昨晚開第一槍，決定國小以下維持原規定。台中市長盧秀燕今（13日）被問及此事時，強調防疫指引要落實，民眾是否願意遵循是關鍵。她說台中疫情在6都最輕微，還有一點時間進行社會對話和討論，市府將花一兩天時間找出市民共識，再做最後決定。
教育部長潘文忠昨宣佈放寬各級學校停課標準，未來1/3或10班以上停課，才會全校停課。但雲林縣長張麗善昨晚開第一槍，強調國小以下孩子不曾施打疫苗，完全沒防護力，雲林縣寧嚴勿鬆，國小以下仍維持原有防疫標準，亦即2人以上確診即全校停課。
盧秀燕上午答詢台中市議員沈佑蓮、朱暖英時表示：「台中市疫情雖然有升高趨勢，但還不算非常嚴重，而且在六都中最輕微，目前沒有馬上決定更改校園防疫規定的需求，會花一些時間去蒐集各界的意見。」
盧秀燕說，她當過家長會副會長，教育部宣佈放寬停課標準，引起社會很多不同討論，昨天她接到許多家長反映，表示學校若停個3、5班，就不敢送孩子去上學，但也有人認為不該影響孩子受教權、適度放寬是好的。她認擔心接下來恐會形成孩子、老師各自請假的亂象。
盧秀燕強調，台灣是共識的、對話的社會，政策指引要落實，人民意願很重要，現在正是蒐集民意的關鍵時刻，教育局已邀請家長、教師、校長團體下午開會表達意見，也會徵詢議員們的看法。
對於教育部朝放寬方式發展，盧秀燕說，台中市和中央的立場大致一致，「但要放到多寬、指引能否落實，這一兩天會討論出一個結果。」