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巷仔內／上海淪「瘋」城　一棒打醒習近平連任夢

▲上海疫情持續延燒，封城期間亂象叢生。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海疫情持續延燒，封城期間亂象叢生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/特稿

2022-04-13 11:20:202022-04-13 11:31:21

「剛剛上海某小區大樓正在清查，到底是誰在喊『解封了！』終於找到這位闖禍的婦女，她聲稱因被封了十幾天，快受不了，才對著窗外大喊：『姊瘋了！』」近來類似文章在微博上流傳，雖然「姊瘋」一事是否屬實還待查證，但是從字句中不難看出，在封城的這段期間，中國這座最大最繁榮的城市逐漸陷入瘋狂，輿論不滿持續悶燒，怒火更燒向了北京當局，衝擊中國國家主席習近平建構出的威權。

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上海自疫情爆發以來，從一開始的「九宮格」精準封控，到「鴛鴦鍋」浦東浦西分開封，演變成最後的「一刀切」全城封控，從4月1日正式進入全城封鎖開始，最短也已經被封了10多天，甚至有地區被封了一個多月，但是疫情卻越來越嚴重，上海居民每天看著確診數往上攀得越高，越顯得解封的希望有多遙遠，對於「重獲自由」幾近絕望。

在封城期間，接連傳出有清華海歸女哽痰，無人幫忙抽痰慘死；確診住戶飼養的柯基在目送主人離開後，活活被防疫工作人員用鐵鏟一棒打死，甚至有居民全家皆為陰性，但執法人員卻堅持要將他們拉到方艙隔離，女事主激動的辯白與男主人的哭聲一句一句刺進中國網友的心中。

▲上海柯基犬被以鐵鏟活活打死一事在微博等平台上掀起爭論，過程都被附近民眾偷拍下來。（圖／翻攝自微博）
▲上海柯基犬被以鐵鏟活活打死一事在微博等平台上掀起爭論。（圖／翻攝自微博）
上海民眾每天只能在焦慮和恐慌中度日，在長時間的封城措施之下，很多人已經到吃了上頓沒下頓的地步，即使定時在平台搶菜也搶不到，菜價飆升也讓一個月無法工作的人吃不起。中國媒體人「一款雷雷」曾撰文直言，各地確實有援助物資，也有人不缺菜吃，但那只是少部分人。「絕大部分的上海居民，生活已經退回了原始時代，每天最大的問題就是愁吃愁喝。」

碰上糧食問題的並非只有市井小民，就連有中國「女版巴菲特」稱號的徐新也出聲求助，身價高達25億美元的徐新請求鄰居把她拉入一個團購的群裡，因為「需要麵包和牛奶」，聊天室截圖隨即在網路上瘋傳。更別說有人被逼急了，還偷偷跑到公墓翻找有無剩餘的供品可以充飢，甚至還有遠赴上海打拚的獨居女性，為了糧食陪志工或鄰居「睡覺」。

隨著輿論持續悶燒，不滿情緒也越堆越高，一名「80後」（1980年之後出生）男子，餓了4天卻得不到政府幫助，直呼是「官逼民反」，甚至有人氣得當街高喊要「打倒共產黨、打倒習近平」。

高壓封城讓醫療資源捉襟見肘，抗疫第一線的醫護人員，紛紛傳出人力缺乏、情緒潰堤，就連「居委會」（社區居民委員會）也都被逼到辭職跳船。隨著輿論持續悶燒，不滿情緒也越堆越高，從「精準防控」到「動態清零」，上海防疫政策大轉彎，其中無非是涉及了一場鬥爭。

上海已經是國際化大都市，居民知識水平也相對來得高，對於「與病毒共存」有一定認識， 在先前的精準防疫之下，已經形成了一套運作模式，但是卻有「一人」想要展現中國清零政策是防疫唯一正解。在高壓迅速封城之後，先前建立的防疫機制被打亂甚至直接煙消雲散，而高達2500萬人口的城市一直沒有封城清零的準備，一夜之間足不出戶，造成防疫工作混亂，中小企業遭受衝擊，居民怨聲載道。

習近平曾說，「在保護人民生命安全面前，必須不惜一切代價」，但在冬奧會總結表彰大會卻絕口不提上海疫情，在表彰大會舉行的同時，上海實施封城已經差不多兩個禮拜，在亂象叢生的措施之下，更顯得封城決定魯莽、任性，官員們從沒認真考慮封城，只想著自己的顏面、政治前途，努力不被懲罰，民眾百姓的生或死卻都成為了「不惜一切代價」的代價。

▲習近平在冬奧會總結表彰大會稱讚北京冬奧舉辦期間防疫有成，卻絕口不提上海疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平在冬奧會總結表彰大會稱讚北京冬奧舉辦期間防疫有成，卻絕口不提上海疫情。（圖／美聯社／達志影像）
中國當局對於過去兩年防疫有成沾沾自喜，碰上高傳染力的Omicron變異株，沒有足夠有效的國產疫苗可以抵抗，卻也不願意承認自己和西方國家之間存在技術差距，拒絕使用西方疫苗，不過疫情未能趨緩且持續加劇，在習近平謀取第三次連任的重要時刻，無疑是讓「反習派」能夠抓住機會。

先前，中共上海市委寫給全市黨員公開信稱，「上海是中國共產黨的誕生地」，但在「動態清零」正確性越來越受到挑戰的同時，這個「誕生地」恐怕也會隨著疫情帶起的民怨成為「葬生之地」。

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