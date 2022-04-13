《社內相親》是真的？七成人曾愛上同事 「1優勢」最讚
韓劇《社內相親》在社群引發高度討論，不僅在韓國收視率開紅盤，目前也奪下Netflix本日台灣排行榜冠軍，「始祖鳥」泰武的愛融化許多女性。和社長相戀或許不太現實，但泰武和夏莉的「職場戀」卻很真實，根據交友App《iPair》進行調查，高達7成民眾自曝曾喜歡過同事。
俗話說兔子不吃窩邊草，但職場戀依然隨處可見。根據交友App《iPair》針對會員進行調查，超過7成都遇過職場上的戀愛，自曝喜歡過同事，半數認為職場戀的好處除了方便經常見面、共享工作資源、較能互相體諒、有共同話題之外，還有「絕對優勢」就是非常便於一起上下班。
不過也有4成女性在真正經歷辦公室戀情後打退堂鼓，認為之後職場生活上，如果再遇到主管或同事示愛、曖昧，絕對會迴避，因為不管兩人結果好壞，只要是同部門，最終都會影響工作，不如保持公私分明。
雖然《社內相親》社長的愛霸氣又大方，幾乎是每個女員工夢寐以求的對象，但進一步調查發現，半數女性都認為，「門當戶對」比「飛上枝頭變鳳凰」還重要，雖然羨慕嫁入豪門當少奶奶，能過著錦衣玉食的生活，但一般人都還是希望自己和另一半的薪資水平、經歷、價值觀不要相差太多。