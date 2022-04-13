6旬男2分鐘尿不出來 攝護腺肥大作怪

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劉兆漢醫師解釋，良性攝護腺肥大症是50歲以上的男人常見的泌尿道疾病。「攝護腺」是男性生殖系統的腺體，猶如乒乓球大小，功能與維持精子的活動力有關。因為它位在膀胱排尿的出口並且包圍著尿道，當尿道周圍腺體增生逐漸變大，而朝向纖維囊增生，並阻塞尿道及膀胱出口，使尿流受阻，造成排尿困難，進而誘發輸尿管水腫、水腎及尿瀦留，容易導致尿路感染和結石。
劉兆漢醫師表示，攝護腺和肥大的增生組織就像「一顆柑橘」，新式的「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，能利用雷射刀，沿著果皮(攝護腺)和果肉(增生組織)之間的界線，以氣化切割增生組織，相較傳統手術，能切除得更乾淨、出血量更少、術後攝護腺幾乎不再增生。尤其，台灣患有心血管疾病和三高的中年男性族群並不少，一勞永逸的治療方案，對心血管疾病患者來說是一大福音。
劉兆漢醫師也提醒，手術存在一定的風險和副作用，在手術過程中，必須完整保留尿道外的擴約肌，否則可能導致尿失禁；若傷及膀胱肌肉開口，可能影響排尿途徑，導致尿不出來。因此，尋找經驗豐富和手術專業的醫師尤其重要！
攝護腺肥大雖然是一種良性瘤，但會帶來尿路發炎、尿路阻塞，或腎功能不良的併發症，若有排尿不正常，應即早就醫診斷治療，來提昇日常生活品質。
若男性有以下症狀，須留意可能有攝護腺肥大問題：
1. 解尿遲疑：小便必須等一會才能解出來，有時甚至一～二分鐘還解不出來。
2. 頻尿及夜尿：排尿的次數增加，晚上必須起來小便好幾次。
3. 尿流變細而且微弱無力：有時小便會中斷，要分好幾次才能解完。
4. 滴尿：小便到最後，還滴滴答答的，流下一些無法解完的餘尿。
5. 急性尿瀦留：完全解不出小便。
6. 血尿：小便呈淡紅色，仍因用力解尿，將微血管撐破所致。
7. 急性尿失禁：來不及到廁所，小便就自動出來了。