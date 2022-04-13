快拔插頭！專家點名4家電「耗電巨獸」 一年帳單多噴5千
每個月收到電費帳單時，一定有不少人常常困惑，到底是家中哪一個電器出了問題，對此，英國省錢網站Discount Code專家拉琪（Natalia Lachi）就分享，即使是冰箱、電視及手機充電器等處於待機狀態，仍然會有驚人的耗電量，尤其是吃電排行第一的電視，不知不覺中就可能讓你一年多繳了132.86英鎊電費（約新台幣5049元）。
根據《鏡報》報導，拉琪（Natalia Lachi）指出，一個家庭中有超過12%的用電來源都是冰箱，甚至每年必須為此繳交約114.24英鎊（約新台幣4341元）電費，不過冰箱為日常保存食物最重要的電器，因此無法不使用時就簡單關閉，但卻可以用最低耗電量來確保冰箱運作，包含清除外部灰塵、時常清理冰箱內部，將過期的食物丟棄等，來減少冰箱的負擔。
拉琪接著透露，電視的耗電量也相當驚人，高達98％的英國家庭始終讓電視處於待機狀態，「許多人錯誤地認為通過遙控器就會完全關閉它，但情況並非總是如此」，尤其是接上遊戲主機，更要確保完整關機，如此一來每天能夠節省下4.2英鎊（約新台幣160元）。
另外，拉琪也指出，熱水壺在插上電源時，每小時大約會消耗0.3kWh，換算下來，每年就要30.66英鎊（約新台幣1165元），而讓手機一直充電也會讓每年帳單多付20英鎊（約新台幣760元）的電費。（編輯：賴禹妡）