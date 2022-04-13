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NBA／Towns犯滿！狀元發威砍30分　率灰狼末節逆轉晉級

▲灰狼前鋒Anthony Edwards（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼前鋒Anthony Edwards（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-13 12:34:09

NBA 2021-22賽季附加賽今(13)日開打，洛杉磯快艇在客場對戰明尼蘇達灰狼，兩隊激戰到最後一刻，灰狼在主將Karl-Anthony Towns犯滿的情況下，靠著D'Angelo Russell和本季狀元Anthony Edwards合砍59分的精采表現，在末節完成逆轉，以109:104取勝、拿下西區第7的名次。

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此役上半場，兩隊當家球星都被嚴防，Karl-Anthony Towns前7投全部落空，只拿到2分；而傷癒歸隊帶領快艇在賽季後段打出5連勝的Paul George，前兩節10投2中，只拿9分。灰狼進入到中場休息時，以53:51領先2分。

第三節兩隊仍然拉鋸的很膠著，George開始爆發、單節拿到17分，這時Towns很爭議的在籃下領到第5次犯規，快艇趁機反超比分，三節打完反倒領先6分。

末節，Terance Mann兩次重要的封阻，讓灰狼的反擊沒有取得成效，Towns在比賽剩下7分多鐘時犯滿畢業，客隊仍有7分領先。不過接著灰狼打出11:2的反擊，追到只落後1分。

快艇突然陷入得分荒，在長達4分半鐘的時間裡，僅有2分進帳。之後Russell命中三分球，讓主場軍正式反超。客隊士氣受到影響，之後被對手搶斷後爭球失敗，下一回合目送Edwards暴扣得手。

快艇教練團喊出暫停，並且隨後靠著Nicolas Batum的三分止血，但灰狼氣勢打起來，Russell和Edwards都投進三分，進一步將比數拉開。比賽進入到最後2分鐘，Geroege挺身而出命中外線，雙方只剩3分的差距。

關鍵時刻，Edwards展現巨星架式，切入要到犯規，並且兩罰俱中，讓灰狼在最後38秒取得5分領先。之後快艇反撲無力，只能眼看到手的季後賽門票拱手讓人。

在Towns整場只打24分鐘得到11分的情況下，Russell和Edwards補上了他火力的空缺，前者繳出29分6助攻5籃板的數據，後者則有30分5籃板；快艇方面，George得到34分7籃板5助攻，Reggie Jackson得到17分7籃板5助攻5失誤。

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