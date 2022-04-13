5至11歲兒童疫苗有譜！陳時中證實：採購已進入最後協商
教育部日前公告放寬停課標準，不過我國12歲以下學童還無法接種疫苗，立委蔣萬安今（13）日於立法院衛環委員會質詢時指出，針對國小以下是否應維持停課標準？衛福部長陳時中透露，此次對於5至11歲「幼兒型劑」BNT疫苗已進入最後談判階段，不過此次談判會涉及4方，較為複雜。
最新停課標準指出，高中以下全校有3分之1以上班級或全校達10班以上暫停實體課程10天，但家長憂心未打疫苗的12歲以下兒童風險較高，蔣萬安質疑，國小以下沒辦法打疫苗，是否可以維持原本的停課標準，或者提出相關配套，開放12歲以下學童施打疫苗。
而陳時中回應，ACIP專家會議在3月24日開會結論為暫不建議，不過本月ACIP專家會再針對5至11歲兒童基礎劑進行討論，另也會討論12至17歲青少年第三劑施打規劃。
同時，陳時中也透露，新一批BNT疫苗採購已進入最後談判階段，不過由於此次合約要針對另一種「小孩劑型」進行購買，而製造商是輝瑞，不是BNT，換言之，此次採購之疫苗包含BNT兒童型劑疫苗，而談判對象涉及BNT、輝瑞、代理商上海復星以及我方，不過對於採購量等細節，陳時中則不願意透露。