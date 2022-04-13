疫情下跨國家庭探親　外交部：特別入境許可放寬

考量疫情，跨國家庭已有一段時間難以探親。我國外交部於12日宣布，開放國人及持有我國有效居留證的非本國籍人士外籍親屬，於邊境嚴管期間申請入境探親。
外交部發布新聞稿指出，考量國人及持有我國居留證的非本國籍人士相關家庭團聚需求，為能保障跨國家庭團聚權，外交部經與相關機關研商定案，除現行中央流行疫情指揮中心開放入境事由（依親、就學、研習中文、商務考察、投資、履約、應聘、緊急人道及經指揮中心專案許可者）外，政府自12日起放寬國人及持有我國有效居留證在台灣的非本國籍人士（不含移工）的外籍親屬，可持明確親屬關係證明文件，向我國駐外館處申請探親事由的「特別入境許可」（停留簽證）來台灣。
外交部表示，先前獲發探親事由特別入境許可（簽證）於2021年5月19日至2021年8月18日效期屆滿者，可重新檢具應備文件向原核發館處申請換發相同事由及類型簽證，無需再次繳交規費；免簽證、落地簽證及電子簽證仍暫緩適用。
有關外籍親屬申請探親停留簽證應備文件，可至外交部領事事務局全球資訊網查詢「外籍人士來台探親申請停留簽證手續說明」。
※【NOWnews 今日新聞
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