李妍瑾遭前任痛毆申請保護令 「敘舊原因」卻情有可原
大S（徐熙媛）與韓國偶像始祖具俊曄，靠著20年沒換的電話號碼再續前緣引爆話題，節目《小明星大跟班》近日討論「多年前的手機號碼你還留著嗎？小大感情調解大會」，李妍瑾（李姸憬）分享一位曾讓她毅然決然想分享保護令的前任，是她最想聯繫的對象，竟然是因為2人還有金錢上的糾葛。
李妍瑾最想聯繫的則是曾論及婚嫁的前男友，她表示2人交往時感情穩定，還深獲男方家人的喜愛與信任：「連他爸過世的時候，我幫爸爸擦屍水，奠儀都是我在收。」表示男方的愛讓她感到窒息：「我去接代言賺錢是為了家用，他擔心我太裸露，但我瘦身廣告是有小可愛跟安全褲，我給他看照片，他直接拿手機砸我，一巴掌直接下來。」男方的暴力舉動，嚇得李妍瑾連忙搬離男方家，但男方仍不死心，不僅下跪哀求，還在身上刺上「李妍瑾」、「永遠不會打你」的字樣，最終李妍瑾透過申請保護令才結束這段感情，同場來賓也紛紛勸她不要再跟前男友聯繫，李妍瑾則笑回：「因為他還欠我錢啦！」
蘿拉曾因工作時間不固定，讓男友沒安全感而提分手，但分手2年仍放不下這段感情，蘿拉鼓起勇氣在節目錄影當下打電話向前男友道歉：「我知道你有女友了，我不應該打擾你，我們那時候都因為工作很想衝，但是你那時候沒有放棄我，我卻很自私的想要更多人認識我，怕人家知道我有男朋友而掉粉，就選擇離開你，我很抱歉。」前男友則大方回應：「沒關係，工作重要。」一聽到熟悉的聲音，蘿拉語出驚人提問：「你還愛我嗎？」遭男方果斷回應：「沒有。」並直接掛電話，備受打擊的蘿拉當場淚崩：「如果他現在沒有女朋友，應該會說還愛我吧？」
吳宗憲則認為蘿拉最後的提問非常不妥，但也不忘誇讚男方正直：「分手還說愛你，就是一種不負責任，前女友也問過我同樣的問題，我就跟她講，我愛的是那個當時深愛著我的妳。」
※【NOWnews 今日新聞
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