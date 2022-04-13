COLD STONE隱藏服務公開！顧客全喊「拜託不要」：太狠了
連鎖冰淇淋COLD STONE（酷聖石）受到不少民眾喜愛，在顧客面前炒冰淇淋更是一大亮點，但近日有網友發現，向店員接過冰淇淋前，還有機會見到店員搖鈴鼓唱歌，特殊的服務卻讓不少顧客直呼「很尷尬」，希望不要遇到。
根據網友於PTT發文表示，自己經過百貨公司美食街時，意外遇到COLD STONE的店員，開始搖鈴鼓唱歌，且因該時段客人較少，所以只有店員對著兩個客人唱歌，原PO表示「本來以為是什麼特殊活動才會有這種『服務』，後來上網查才知道，是它們公司真的就是要求要唱歌，帶給顧客歡樂氣氛這樣子， 有鄉民遇過 cold stone 店員唱歌嗎？」
不少網友認為唱歌的服務相當尷尬，「真假? 也太狠了吧」、「有，對一個婦女唱，很像是買某種口味會唱，心想還好不是我」、「他們不尷尬，換我尷尬」、「好可怕，這樣不是很尷尬嗎」、「只有一個客人時很尷尬」、「雙方都會超尷尬」、「感覺可愛，但害羞的人會很辛苦吧」。
但也有民眾認為，「唱的滿有趣的。都想跟著唱，哈哈」、「有耶覺得可愛~ 但員工真的很辛苦」、「可以請他們唱，或者他們會跟你玩拋冰遊戲，哈哈很可愛」、「小朋友看到會很開心」、「超可愛，超喜歡」。
而官方多年前也曾在臉書說明，COLD STONE美國創辦人表示，唱歌跳舞是為了讓顧客感到快樂，創立初期若顧客有給小費，那麼店員就會搖鈴表示感謝，後來才演變成表演唱歌等，都是為了讓顧客開心，創造無與倫比的冰淇淋體驗。（編輯：鍾怡婷）