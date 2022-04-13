媽媽是女王 飯店業母親節蛋糕全「馨」登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
「幸福感」蛋糕內餡疊夾香橙黃金巧克力及芒果軟餡，入口酸甜層次豐富，散發檸檬清香。「百香芒果聖馬可」將細緻鬆軟海綿蛋糕抹上以香蕉百香果及鳳梨等製成的法式果醬，搭配百香芒果慕斯及香草巴伐洛亞內餡，果香清爽。「青澀記憶」選用北海道雪印奶霜，綴飾麝香無籽葡萄，香草蜂蜜蛋糕主體，清新不膩。「伯爵茶蘋果乳酪」蛋糕，日本雪印特濃北海道乳酪，夾入蘋果柚子內餡，綿密滑順。以上訂購專線(06) 702-8888
台南大員皇冠假日酒店推出多樣餐飲美饌，及二款點心主廚劉靖晟特製的母親節蛋糕，分別為「結愛久久」及「馨花綻放」。「結愛久久」獲得日本洋菓子協會東京蛋糕展巧克力工藝金賞，苦甜牛奶巧克力做成的結愛，加上以榛果、巧克力、香吉士、百香果、橙汁等為基底做成內餡，多層次豐富內餡。另一款「馨花綻放」蛋糕是法式蘭姆香草塔，333個香草奶餡小花瓣外表細緻唯美，馬達加斯加的新鮮香草籽與日本55%蘭姆酒製作成綿滑細緻的香草奶餡，香草風味柔美令人難忘。母親節蛋糕最後預訂日為2022/5/5。訂購專線：06-3911899分機6670
為歡慶母親節，煙波飯店集團旗下各館飯店同步推出「濃情真馨五月情，煙波寵愛女王節」母親節餐飲活動，其中特規畫「寵愛媽咪」餐飲活動日，凡於2022年4月30日、5月1日、5月7日及5月8日至「新竹湖濱館」並於館內餐廳消費3,000元，即可以優惠價599元加購六吋母親節蛋糕「果漾莊園」、799元加購「可可夫人」，讓節慶宴席鹹甜具備、有滋有味！「新竹都會館」則是於活動日消費指定套餐即能升級雙饗餐，來場豐富的溫馨盛宴！「台南館」自4月29日至5月31日推出隱糧義式餐館母親節套餐，並釋出甜甜早鳥優惠，凡於4月25日前預訂者，用餐當日即贈送「虎禮呷甜甜」手工松露巧克力乙盒！「寵愛媽咪」母親節專案活動詳情請搜尋煙波大飯店官方網站。