媽媽是女王 飯店業母親節蛋糕全「馨」登場

距離母親節不到 1 個月，各大飯店業已經啟動母親變身女王模式，要讓媽媽過個甜蜜母親節。除了各項餐飲優惠外，母親節蛋糕更是別出心裁，要以口味及造型擄獲媽媽的心。台南遠東香格里拉飯店由西點常勝冠軍主廚許煜新，設計出 4 款風味獨具的蛋糕，分別為慕斯類「幸福感」、「百香芒果聖馬可」、海綿蛋糕類「青澀記憶」、起士類「伯爵茶蘋果乳酪」，要獻上最甜蜜的感謝給辛勞的媽媽。

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「幸福感」蛋糕內餡疊夾香橙黃金巧克力及芒果軟餡，入口酸甜層次豐富，散發檸檬清香。「百香芒果聖馬可」將細緻鬆軟海綿蛋糕抹上以香蕉百香果及鳳梨等製成的法式果醬，搭配百香芒果慕斯及香草巴伐洛亞內餡，果香清爽。「青澀記憶」選用北海道雪印奶霜，綴飾麝香無籽葡萄，香草蜂蜜蛋糕主體，清新不膩。「伯爵茶蘋果乳酪」蛋糕，日本雪印特濃北海道乳酪，夾入蘋果柚子內餡，綿密滑順。以上訂購專線 (06) 702-8888

台南大員皇冠假日酒店推出多樣餐飲美饌，及二款點心主廚劉靖晟特製的母親節蛋糕，分別為「結愛久久」及「馨花綻放」。「結愛久久」獲得日本洋菓子協會東京蛋糕展巧克力工藝金賞，苦甜牛奶巧克力做成的結愛，加上以榛果、巧克力、香吉士、百香果、橙汁等為基底做成內餡，多層次豐富內餡。另一款「馨花綻放」蛋糕是法式蘭姆香草塔， 333 個香草奶餡小花瓣外表細緻唯美，馬達加斯加的新鮮香草籽與日本 55% 蘭姆酒製作成綿滑細緻的香草奶餡，香草風味柔美令人難忘。母親節蛋糕最後預訂日為 2022/5/5 。訂購專線： 06-3911899 分機 6670

▲台南大員皇冠假日酒店推出二款母親節蛋糕，柔美雅致（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）