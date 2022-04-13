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千禧世代入職場撕快閃族標籤！自評首份工作年資需近2年

▲出生於西元2000年左右的千禧世代認為第一份工作需做滿1年11個月才有價值，只比70、80世代認為要做滿2年4個月，略短4、5個月。（示意圖／NOWnews資料照）
▲出生於西元2000年左右的千禧世代認為第一份工作需做滿1年11個月才有價值，只比70、80世代認為要做滿2年4個月，略短4、5個月。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-13 14:49:47

今年畢業季「00世代」來了，根據人力銀行問卷調查，出生於西元2000年左右的千禧世代認為第一份工作需做滿1年11個月才有價值，只比70、80世代認為要做滿2年4個月，略短4、5個月。實際比對近17萬名2017至2019年畢業或退役的大學畢業生，畢業後第一份工作平均做1年2個月，也只比20年前畢業生平均做1年5個月，略短3個月。

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面對「快閃族」、「跳跳族」、「躺平族」標籤滿天飛，104玩數據近日啟動網路問卷，共計調查3,192名，平均為70、80、90、00世代的求職會員，「您認為，畢業後第一份工作做多久，對職涯才有幫助」資深世代相對穩定，新生代勇於挑戰，各世代平均值，70世代認為須做滿2年3個半月、80世代2年2個半月、90與00世代則為1年11個月。

人力銀行分析，00世代認為入職第一份工作期間比70、80世代略短，和社會經濟環境變遷有很大原因，主因台灣經濟持續發展，1970年的平均每人國民所得僅396美元，到2000年已有1.5萬美元，預估到2022年為3.5萬美元；當經濟愈富裕，人們對工作穩定度的要求自然減輕，工作的成就感、是否符合興趣的重要性提高，使得新世代更勇於挑戰不同的工作。

經常，人們會因為年輕人不耐久而貼上「快閃族」、「跳跳族」、或甚是「爛草莓」的標籤。但其實不然，104比對真實資料庫，分析2017年到2019年近17萬名畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職1年2個月、已超過1年。1996年到1998年畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職1年5個月，現在的新生代其實只短少3個月，新鮮人的穩定度並未因為世代而有明顯不同。

細看各職務，以財務/會計/稅務類最持久，第一份工作平均做滿1年5個半月，保全僅維持11個半月最留不住。財務/會計/稅務類因為職務科系集中度和專業度都高，較多職人會以長期職涯為發展目標。保全類人員因投入門檻較低，薪資偏低、輪值大夜，職人的流動率較高；同樣情境也反映在傳直銷、餐飲類、以及傳播藝術類，各約1年左右。

細看各產業，年輕世代第一份工作做最久的是會計服務業，平均年資1年6個月，其次為運輸工具製造業、半導體業1年3個月，最短則為傳直銷、徵信及保全樓管、政治機構、電影業平均不到1年。


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