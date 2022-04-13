千禧世代入職場撕快閃族標籤！自評首份工作年資需近2年

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人力銀行分析，00世代認為入職第一份工作期間比70、80世代略短，和社會經濟環境變遷有很大原因，主因台灣經濟持續發展，1970年的平均每人國民所得僅396美元，到2000年已有1.5萬美元，預估到2022年為3.5萬美元；當經濟愈富裕，人們對工作穩定度的要求自然減輕，工作的成就感、是否符合興趣的重要性提高，使得新世代更勇於挑戰不同的工作。
經常，人們會因為年輕人不耐久而貼上「快閃族」、「跳跳族」、或甚是「爛草莓」的標籤。但其實不然，104比對真實資料庫，分析2017年到2019年近17萬名畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職1年2個月、已超過1年。1996年到1998年畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職1年5個月，現在的新生代其實只短少3個月，新鮮人的穩定度並未因為世代而有明顯不同。
細看各職務，以財務/會計/稅務類最持久，第一份工作平均做滿1年5個半月，保全僅維持11個半月最留不住。財務/會計/稅務類因為職務科系集中度和專業度都高，較多職人會以長期職涯為發展目標。保全類人員因投入門檻較低，薪資偏低、輪值大夜，職人的流動率較高；同樣情境也反映在傳直銷、餐飲類、以及傳播藝術類，各約1年左右。
細看各產業，年輕世代第一份工作做最久的是會計服務業，平均年資1年6個月，其次為運輸工具製造業、半導體業1年3個月，最短則為傳直銷、徵信及保全樓管、政治機構、電影業平均不到1年。