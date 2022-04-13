五倍券將到期！80億元未用　蔡適應：晚鳥優惠刺激買氣

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根據中華民國消費者文教基金會民調統計，9成民意支持普發現金、8成7民意認為，印製五倍券的行政成本高達20.85億元過於浪費。因此立法院要求針對振興五倍券提出預期效益評估報告，該評估報告今日正式曝光。
報告指出，日本政府2020年4月起發放每人10萬日圓現金，並沒有充分用在消費上，反而是被存起來，同年6月底日本家庭現金存款，比3月底增加超過30兆日圓，來到歷史最高水準，家庭消費下滑，無助於整體振興經濟目標。
報告表示，包括民眾額外消費、紙本券重複流通使用、數位支付業者、店家及各部會與地方政府加碼，根據國發會推估五倍券經濟效益可達約2000億元；不過要等到4月底屆滿再進行調查分析，才能確實了解效果與受益產業。
根據經濟部統計，截至4月6日已有逾2340萬人領用，占符合領取資格人數達98.65%；但截至3月9日領券總金額957億元，目前五倍券兌換累積金額僅有878億元，仍有約80億元未使用、兌換。
有民眾反映，部分店家已經開始不收五倍券。蔡適應表示，目前還有約80億元左右還在市面上流通，雖然少數商家隨時間倒數而拒收，但也有部份商家推出晚鳥優惠，持續刺激買氣。
至於五倍券是否達到國發會預估的2000億元經濟效益，蔡適應指出，近期本土疫情再起，台灣防疫政策面對國際逐步開放的挑戰，必須創造兼顧防疫與經濟的「台灣模式」新生活，將衝擊降到最低。
蔡適應說，振興紓困條例將在6月底屆期，再次延長與否，相關輔助政策工具是否能夠持續發揮影響力，都是當前除了防疫工作以外，對於國家整體社會經濟發展重要的課題。