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NBA／Beverley贏球太激動　Kuzma調侃：灰狼剛拿到總冠軍

▲前鋒Kyle Kuzma。（圖／美聯社／達志影像）
▲前鋒Kyle Kuzma。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-13 15:00:14

明尼蘇達灰狼今(13)日在主場以109:104戰勝洛杉磯快艇，賽後Patrick Beverley激動的慶祝行為，引起不少人的熱議。而現效力於華盛頓巫師的Kyle Kuzma，也在社群網站上虧對方說：「灰狼剛拿到冠軍了」。

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這場比賽灰狼在明星中鋒Karl-Anthony Towns犯滿之後發起反擊，最後成功翻盤，拿下西區第7種子的席次。而Beverley在這段時間兩次斷掉快艇主控Reggie Jackson的球，也該記上一功。

Beverley過去曾是快艇的一員，不過球隊之後選擇不和他續約。今天能擊敗老東家，讓他心情上相當激動，不停地在場邊怒吼、振臂，還跳上技術台把球衣扔給觀眾，並大喊：「This is my house！」

不過看在一些人眼裡，灰狼只是剛剛進入到季後賽而已，而Beverley表現的似乎是有點太激動了，場邊轉播的主播就笑說「他看起來就像是拿到冠軍」，Kuzma也發文表示「森林狼剛贏下了總冠軍！」

灰狼戰勝快艇之後，將以西區第7的名次對戰西區第2的曼菲斯灰熊，兩支球隊都相當年輕，這次交鋒應能帶來一場精采對決。

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