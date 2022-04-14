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最好喝蔬果汁是哪罐？老牌霸主不敗　日本主管推「這瓶」

▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養，網路調查網友最愛喝的還是老牌果菜汁。（圖／NOWnews攝影中心）
▲多數民眾飲食不均衡，平時三餐少吃菜，會喝蔬果汁補充營養，網路調查網友最愛喝的還是老牌果菜汁。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-14 07:00:00

現代人三餐大魚大肉，在忙碌的生活步調下，常靠外食解決一餐，導致蔬果攝取量不足，因此有人會改喝蔬果汁，希望從蔬菜水果中攝取維他命及纖維質，達到營養均衡。《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年來「蔬果汁」的網路聲量表現，盤點最受網友討論的5大蔬果汁品牌，沒想到網友們最愛喝的還是老字號「波蜜」。

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「三餐老是在外，人人叫我老外。」超經典的廣告詞一舉打開波蜜果菜汁的知名度，觀察網友熱議的蔬果汁品牌，老字號品牌波蜜及可果美最受關注。網友們大推：「波蜜不錯，對懶得削水果的人來說，波蜜果菜汁很方便」。

▲5大蔬果汁品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲5大蔬果汁品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
而來自日本並深耕台灣市場的可果美，推出「野菜生活」系列主打高原汁含有率，成為不少民眾的心頭好，就有網友盛讚：「紫色的好喝，一開始是公司的日本主管推薦我的」、「野菜生活是我心目中排第一的超商飲料」。

此外，使用在地農作物的台灣品牌「純在」及「活力東勢」，因為都是和台灣小農合作，加上蔬果汁的味道豐富濃郁，紛紛受到消費者支持討論，就有民眾加入討論：「純在好喝，回購率很高」、「活力東勢蔬果汁也很喜歡」，表態對該品牌的喜愛與支持。

除了市售現成的蔬果汁，也有民眾是在家自己動手榨新鮮蔬果汁，在食材方面，蔬菜類以紅蘿蔔的人氣最高，是許多人的首選，主要是紅蘿蔔本身富含胡蘿蔔素，對身體有益，喝起來還會帶點甜味，內行人還驚曝：「鳳梨汁加紅蘿蔔汁，就是波蜜果菜汁的味道，好喝」。

▲蔬果汁配方食材網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲蔬果汁配方食材網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
菠菜、地瓜葉等葉菜類也上榜，網友們互相分享蔬果汁配方：「菠菜稍微燙過，打的時候加一點冰塊跟夏威夷豆，人間美味」、「地瓜葉先燙過再冷凍，多種蔬菜混合少量水果增加甜味」。

水果類食材則是蘋果討論度最高，由於蘋果本身味道香甜、很百搭，相關討論包括：「蘋果加牛奶打成蔬果汁好喝」、「不管打什麼汁，蘋果加進去都好喝很多」。最常被用來壓住蔬菜味的則是檸檬及鳳梨，「芹菜加檸檬打汁，能消除芹菜味」、「打蔬果汁最後加點鳳梨，可以壓過其他味道」。

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