最好喝蔬果汁是哪罐？老牌霸主不敗　日本主管推「這瓶」

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而來自日本並深耕台灣市場的可果美，推出「野菜生活」系列主打高原汁含有率，成為不少民眾的心頭好，就有網友盛讚：「紫色的好喝，一開始是公司的日本主管推薦我的」、「野菜生活是我心目中排第一的超商飲料」。
此外，使用在地農作物的台灣品牌「純在」及「活力東勢」，因為都是和台灣小農合作，加上蔬果汁的味道豐富濃郁，紛紛受到消費者支持討論，就有民眾加入討論：「純在好喝，回購率很高」、「活力東勢蔬果汁也很喜歡」，表態對該品牌的喜愛與支持。
除了市售現成的蔬果汁，也有民眾是在家自己動手榨新鮮蔬果汁，在食材方面，蔬菜類以紅蘿蔔的人氣最高，是許多人的首選，主要是紅蘿蔔本身富含胡蘿蔔素，對身體有益，喝起來還會帶點甜味，內行人還驚曝：「鳳梨汁加紅蘿蔔汁，就是波蜜果菜汁的味道，好喝」。
菠菜、地瓜葉等葉菜類也上榜，網友們互相分享蔬果汁配方：「菠菜稍微燙過，打的時候加一點冰塊跟夏威夷豆，人間美味」、「地瓜葉先燙過再冷凍，多種蔬菜混合少量水果增加甜味」。
水果類食材則是蘋果討論度最高，由於蘋果本身味道香甜、很百搭，相關討論包括：「蘋果加牛奶打成蔬果汁好喝」、「不管打什麼汁，蘋果加進去都好喝很多」。最常被用來壓住蔬菜味的則是檸檬及鳳梨，「芹菜加檸檬打汁，能消除芹菜味」、「打蔬果汁最後加點鳳梨，可以壓過其他味道」。