快訊／北市本土確診+141　再創今年單日新高

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至於接觸者確診32例（松山區案28874、28875及29168、大安區案28852、28854及29153、中山區案28859、28865、28867、29156、29157及29403、中正區案29410、大同區案29393、29395及29396、萬華區案28877、28880、29434、29435及29436、南港區案28876、29176、29431、29432及29433、內湖區案29414、士林區案29392、北投區案29133、29160、29161及29417）。
至於針對台北市政府市政大樓，昨日有2名員工確診，衛生局接獲通報即啟動職場疫調，12日確診員工匡列職場居家隔離19人，同樓層同區域員工106人全面進行家用快篩檢測，全數陰性；今（13）日中央公布北市府確診員工1人，衛生局已完成疫調，匡列15人居家隔離，同樓層同區域員工快篩結果為47人陰性，1人陽性，快篩陽性者再經PCR採檢陰性，市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消，並請所有員工加強自我健康監測。
北市府方面也責成所屬機關學校，如員工Covid-19抗原快篩陽性或PCR核酸採檢陽性，應依通報及監測處理流程，立即通報科室主管、人事單位及機關首長，各機關須配合衛生單位進行職場疫情調查、接觸者匡列及採檢作業、風險對象進行快篩檢測、辦公場所及公共場域進行環境清消等防治作為，並由機關關懷小組持續關懷同仁健康狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。