雲林推動健康識能講座 跨官學合作造福民眾健康

「雲林縣健康識能系列講座暨跨界合作記者會」今 (13) 日在斗六市濟化宮舉辦，由雲科大校長楊能舒、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、工研院服務系統科技中心副執行長張傳育、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、雲林縣衛生局技正許淑雲等出席為活動揭開序幕。現場提供 AI 健康科技體驗，可評估身體肌肉健康及視網膜病變風險，現場民眾參與十分熱烈。

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▲現場民眾體驗AI科技評估視網膜病變風險（圖／記者張振興攝，2022,04,13）

根據國發會推估， 2026 年台灣將邁入超高齡社會，雲林縣是全國老化程度第二高的縣市，為了台灣高齡長輩獲得更完善的照顧，雲科大攜手國衛院、台大醫院雲林分院及工研院，未來四年將帶著醫療專業人員與專業儀器走入偏鄉、走入社區，依據各地區長者的需求，規劃各種主題的健康講座，希望能提升雲林地區民眾健康識能，造福民眾健康。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，未來將與雲科大合作安排一系列健康講座課程，由台大醫院老人醫學、復健醫學、家庭醫學、藥劑部、胃腸肝膽科、骨科及營養部等幾大科別醫師、藥劑師、營養師、物理治療師等醫療團隊擔綱活動講師，一同協助將專業醫療資源導入社區，成為在地的健康推手、照顧縣民的健康，響應「在地老化、健康老化」。