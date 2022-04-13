5天免費食宿！移民署辦新二代多元文化在地創生培育營
為發揮新住民子女多元文化及創意等優勢，移民署暫定於今年7月25日至7月29日舉辦5天4夜食宿免費的「111年新住民子女多元文化在地創生培育營」，研習地點在桃園市長庚養生文化村。課程豐富多元，有地方創生主題互動討論、參訪多元文化特色景點及創意成果發表競賽，111年4月25日前均可報名。
移民署北區事務大隊桃園市服務站13日藉著行動服務列車開往楊梅區戶政事務所的機會，向民眾宣導活動，鼓勵高中（職）及大專院校學生踴躍報名。桃園市服務站來到楊梅區戶政事務所，向前來申辦居留案件的新住民宣傳多元文化在地創生培育營，接收到此一資訊的新住民表示今日移民署行動列車駐點收件服務非常貼心友善，可免去舟車勞頓之苦，又得知培育營這個活動資訊，感到政府非常用心，會向身旁認識的新住民姊妹們分享這項好康。
桃園市服務站主任黃英貴表示，新住民子女多元文化在地創生培育營透過結合臺灣在地特色及新住民子女母國文化，於課程內融入在地創生、參訪多元文化特色景點，有助於多元文化發展，希望藉由本計畫之推動，鼓勵新住民家庭善用語言優勢，強化新住民子女母語傳承，同時呼籲社會各界及企業界重視新住民子女育才議題，促進多元文化交流，厚植國家競爭力。相關資訊可洽詢內政部活動訊息。