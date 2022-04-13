蘇貞昌再提通航協定　瑞典訪問團：希望下次直航到台灣

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蘇貞昌指出，瑞典有非常漂亮人文風景，有讓台灣人嚮往的美，他也曾造訪過印象深刻，有更方便交通彼此通航，台灣國人喜歡出國旅遊，相信會有更多人喜歡到瑞典訪問，促進彼此旅遊、商業貿易，尤其疫情間，台灣、瑞典雙方貿易更是成長。
蘇貞昌說，香港通過《國安法》後，台灣人不願到香港轉機，如果通航、直航，台灣1年有8000億出國產值，是很大的市場，這很值得推動。
歐柏莉表示，這次來訪要彰顯瑞典人對台灣友誼，明白表示國際都非常關心台灣。俄羅斯入侵烏克蘭，證實獨裁者的可怕，武力統一野心破壞和平與民生，中國同樣威脅台灣，甚至揚言不放棄使用武力，要讓世界民主夥伴支持台灣。
歐柏莉說，過去3天與政界、業界領袖有實質交流，也從許多對話知道如何發展雙邊關係，會持續支持台灣加入聯合國所屬的組織，因為台灣能為世界夠貢獻很多，感謝邀請；也希望下次可以從斯德哥爾摩直航台灣。
歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）指出，如果有歐洲、瑞典近一步直航，無論歐洲對台或台灣對歐洲投資都有幫助，目前還有很多實質工作才能促進台歐投資協定，還會持續在歐洲議會推動，實現台歐之間投資協定。
魏莫斯說，目前跟台灣合作部分是對抗假訊息，歐洲多年以來面對俄羅斯假訊息，現在也要跟台灣學習如何對抗來自中國的假訊息，因為中國假訊息也在滲透歐洲。這趟出訪許多主題圍繞在嚇阻，要讓北京知道，歐洲人不但了解台灣也關心台灣。