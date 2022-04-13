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酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」　柯文哲稱應事先套好招

▲針對在內部會議上罵中評委是狗，事後卻未誠心道歉一事，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲13日下午表示，應該要事先「套好招」。（圖／台北市政府提供）
▲針對在內部會議上罵中評委是狗，事後卻未誠心道歉一事，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲13日下午表示，應該要事先「套好招」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-13 18:45:41

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前在黨內會議時，當著民眾黨立委賴香伶的面，嗆聲中評委、前賴香伶幕僚林恕暉「誰家的狗，帶回去管好」引發社會各界議論。而今（13）日柯文哲再糟爆料，在中央委員會議上再酸賴香伶「竟然要黨主席公開道歉」。對此柯文哲回應，表示「要怎麼回應沒有事先套好招，小黨的悲哀沒辦法。」

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根據《聯合報》報導指出，在「誰家的狗」風波後，雖然柯文哲對外公開道歉，也通電話向賴香伶本人道歉，但在本週二的臨時中央委員會議中，柯文哲仍對黨內高層暗酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」，也遭到詬病「根本不可能真心道歉」。

對此柯文哲強調，自己講話確實失言，因為罵人就是不對，「但我也知道，我以前罵人更兇。」柯文哲說，罵人已經失言，又被爆料出去，除了爆料文化需要被改善外，「理論上如果是個比較有規模的黨，應該要有危機小組。」

柯文哲說明，危機小組應該調查，那天到底主席罵了什麼話，賴香伶委員應該怎麼講、怎麼回應，大家先做好沙盤推演，「結果本黨什麼都沒有，大家都太忙、『忙市政』，賴香伶就突然回應、貼臉書，我們怎麼辦？」柯文哲說，這是一個完全沒有準備好的狀態，身為小黨人手不夠，是個窘境。

柯文哲直言，身為黨主席，他連這個黨內的別人要說什麼他都不知道，「要怎麼回應應事先套好招，所以小黨的悲哀，沒辦法，我們會努力改進。」

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