星宇併立榮？張國煒回歸長榮集團傳將接立榮董座

長榮張家之爭在2月弟弟派與二房小兒子張國煒聯手，撤換大哥張國華派系的長榮國際總經理戴錦銓、立榮航空董事長林志忠後，今（13）日再度傳出爆炸性消息，星宇航空董事長張國煒以雲杉公司法人代表回任立榮航空董事，並以代行董事長身份於明（14）天召開臨時董事會，預計將取得立榮董座大位，也為之後星宇與立榮的合併埋下伏筆。
張國煒目前的航運版圖，除了自創的星宇航空，在長榮國際也母親李玉美持有的7.14％股份，另外也持有巴拿馬長榮國際20%股份，這還不包含其父張榮發贈與的20％。另外，張國煒透過華光投資持有長榮航空9.31％股份、雲杉公司持有立榮航空19.9％股份。
其實，張國煒在兩天前就有動靜，以個人投資公司星威持股2.49％，投資提供星宇航空飛機餐的「橘焱胡同」餐飲集團，並於今日以每股35元之姿掛牌興櫃。
而還不到半天，張國煒將以代行董事長身份，宣布在明日召開臨時董事會，外界預測，張國煒將任立榮董座，而立榮航空也極有可能遭星宇合併，使星宇航空成為國際、國內線兼具的航空公司。
長榮國際在立榮航空有2席董事，不過在林志忠、戴錦銓遭撤換，改由弟弟派的現任長榮國際董事長鄭深池與現任長榮國際總經理張明煜遞補，也預告立榮經營權即將換手。
業內人士指出，星宇若想要合併立榮，那看中的絕對不是國內航線的經營權，因為國內航線不比國外，不能經由市場機制決定停飛與否，而是要看中央臉色，且具有提供國人交通運輸正義的身份，兩者的整併絕對不是為了營利考量，而是有其他的總和評估目的。