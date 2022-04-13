中國疫情燒各地忙封城　彭博：逾30家台企昆山停工

中國新冠肺炎疫情延燒不止，上海疫情持續輻射向外擴散，包括江蘇、浙江、昆山、太倉接連爆出確診個案，封控也隨之升級。台灣大型電子代工廠與供應鏈所在地的上海、昆山自3月以來持續封城，包括和碩、廣達在內，多達30家台企停止在華東地區的生產，為早已脆弱的全球電子供應鏈帶來衝擊。
根據《彭博》報導，廣達13日表示，為了遵守當地政府的封城規定，上海松江廠將暫時停工。根據台灣證券交易所文件顯示，至少有30家位於昆山以及周邊的台企將要停工至4月19日。雖然有部分企業預估，暫時停工不會造成太大的影響，但仍有企業表示，尚無法估計是否會對財務狀況產生影響。
包括和碩在內，許多生產個人電腦、手機等電子產品零部件的公司皆有在昆山設廠，但因為中國動態清零政策，上海以及昆山等城市為疫情採取封控措施已經對全球關鍵技術供應造成影響。中國當局13日時又再度宣布，要將昆山兩個主要電子製造業的地區無限期封鎖，其他地區的封鎖措施也延長7天。
取得iPhone訂單的和碩因應中國政府的政策，12日宣布關閉上海與昆山的產線。另外立訊精密和仁寶電子在內等蘋果公司主要製造合作商也在昆山設有業務。中國廣泛的封鎖措施已經開始對電子產品製造商造成無法量化的損失。
而當地製造業中斷，也將加劇全球公司物流間的障礙，市調機構TrendForce指出，物流堵塞日益嚴重，也限制了零件出貨量，導致庫存下降，以至於包括和碩和廣達在內的製造商只剩下幾週庫存。