老婆拍《咒》票房破億　黃健瑋：準備退休了

黃健瑋、施名帥擔任第三屆「野草計畫」評審，昨（13日）出席記者會徵求電影、電視劇及網路劇作品，最近實境節目爆紅，提到是否有想要挑戰的實境節目類型，施名帥提議說可以拍一個黃Ｚ健瑋跟太太蔡亘晏重新談戀愛的實境節目，「而我跟芷瑩則是每天都在談戀愛。」立即被黃健瑋虧「求生意志堅強」。對於太太蔡亘晏主演的電影《咒》賣破1.5億元，黃健瑋也覺得很開心，直呼：「要準備退休了。」
黃健瑋分享說，「婚姻是我最幸運的事，也是我人格養成很重要的一部分，我覺得我太太應該每天都在做丈夫教育計畫，這完全可以拍成一個實境節目。」提及太太蔡亘晏的電影《咒》票房很好，黃健瑋說自己是帶著做學識研究的心情進戲院觀賞，從頭到尾沒有閉眼睛或捂耳朵，並直稱太太蔡亘晏是表演天才，崇拜之情溢於言表，他也透露當天跟好朋友劉品言一起去戲院看電影，劉品言嚇到整場戴著帽子，帽簷壓超低，只看銀幕下面四分之一，結束後直說好看。
「野草計畫」由社團法人台灣野草創作家協會接棒，並由瀚草文創、英雄旅程共同協辦，瀚草文創董事長湯昇榮說：「台灣尤其需要明星，節目可以帶動產業，節目的娛樂性及多元性都是讓更多觀眾可以一起參與的，期待可以提供一個讓全家人都回到電視機前面一起看電視的環境。」野草計畫邀請了多達17個知名影視平台、製作方、投資方共同合作，提供冠名獎13項獎項，其中首獎還能拿到獎金20萬元及後續開發的機會，徵件期間為2022年5月1日至5月31日，入圍公布名單將在8月31日揭曉。