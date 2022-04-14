鋒面通過變天打雷！北部東部降溫有感 明晚低溫下探15度
中央氣象局表示今（14）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼、有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及南部山區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲到晴。北台灣高溫降到24、25度左右，感受稍涼，與前幾天相比有明顯的溫差，中南部則仍溫暖偏熱，但到晚上各地低溫皆轉涼僅有約18至21度，出門在外記得多添加衣物。
中颱馬勒卡今日凌晨2時的中心位置在北緯19.7度，東經137.5度，以每小時21公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺。對台灣沒有直接影響，但東半部、恆春半島及馬祖要注意長浪。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文表示，今晨觀測資料顯示：鋒面前緣雲系移入，伴隨中尺度線狀回波，及閃電現象；符合「颮線」的特徵，幸好處在衰減期、且僅尾端掠過北部。由於鋒後冷空氣尚未抵達，今日最低氣溫將在晚間才會出現。
最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降；下半天降雨逐漸停歇，中部以北轉涼。今日各區平地氣溫：北部25降至17度，中部18至28度，南部19至31度，東部18至29度。
明日至週六晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷；明晚、週六晨平地最低氣溫下探15度。
週六上午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適南微熱，早晚涼。（編輯：倪浩軒）